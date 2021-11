Logement étudiant : la sécurisation culturelle au cœur de projets immobiliers

Des appartements spacieux pouvant héberger toute une famille, mais aussi un centre de la petite enfance ainsi qu’une maternelle et des espaces communs où se retrouver. Après Trois-Rivières et Sept-Îles, Québec continue d’investir dans la construction de logements « culturellement sécurisants » afin de favoriser la poursuite d’études supérieures chez les Autochtones.

Grâce à un financement supplémentaire de 5 millions de dollars, la ministre de l'Enseignement supérieur Danielle McCann a annoncé la construction d’un troisième projet immobilier destiné aux étudiants autochtones et à leur famille sur le campus de l'Université Laval, à Québec.

Si les travaux se déroulent comme prévu, ces logements devraient accueillir leurs premiers résidents au printemps 2025.

Il y a plus de 400 étudiants autochtones à l'Université Laval , dénombre Laurent Odjick, directeur de la Société immobilière du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec (SIRCAAQ), en charge du projet.

Nous voulons permettre aux Autochtones qui viennent étudier en milieu urbain de se sentir bien, de se sentir à l’aise en leur donnant les outils pour qu’ils puissent terminer leurs études. Sans ces éléments-là, souvent les Autochtones retournent chez eux sans finir leur diplôme. Une citation de :Laurent Odjick, directeur de la SIRCAAQ

Deux fois plus de femmes que d'hommes composent cette communauté universitaire et beaucoup d'entre elles sont des étudiantes-mères, explique-t-il au micro de l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Leurs attentes ont été mises en avant dans un sondage que l'Université Laval a mené pour connaître les besoins des étudiants et diplômés issus des Premières Nations. En tête des réponses, la nécessité d'avoir un environnement plus accueillant et sécurisant ainsi que des logements pouvant accueillir les familles.

Le retour aux études se fait plus tard, vers 25-28 ans en moyenne, observe M. Odjick. La femme monoparentale quitte son milieu de vie, ses enfants, pour aller étudier en milieu urbain. On veut lui permettre d’étudier avec sa famille et de vivre confortablement avec son ou ses enfants.

L’exemple de Trois-Rivières et de Sept-Îles

Deux projets semblables sont en cours de réalisation à Sept-Îles et à Trois-Rivières, où la construction devrait débuter au printemps 2022 pour s’achever un an plus tard, indique Laurent Odjick.

À Sept-Îles, les cinq bâtiments seront construits autour d'une cour intérieure. Photo : Gracieuseté de la Société immobilière du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

42 logements sont prévus à Trois-Rivières et 32 à Sept-Îles, allant du studio jusqu'au 6½. Des espaces communautaires, tels qu'une salle d'étude, une cuisine, un bureau pour intervenant, un centre de la petite enfance et une maternelle quatre ans, font également partie de ces projets.

Ils ont vu le jour à la suite de recommandations de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics (commission Viens), mais également de l'action numéro 25 du Groupe d'action contre le racisme qui a pointé la nécessité d'étoffer les ressources pour le logement hors communauté des Autochtones.