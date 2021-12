La Corée du Sud rend hommage à un ancien combattant métis

Le gouvernement sud-coréen veut ainsi reconnaître l’engagement de M. Vermette, qui a surmonté la douleur et la souffrance en tant que prisonnier de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, avant de s’enrôler de nouveau cinq ans plus tard pour servir durant la guerre de Corée.

La médaille, qui est remise aux anciens combattants de la guerre de Corée, a été présentée par le consul général Deuk Hwan Kim, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée la semaine dernière à Hamilton.

La famille de M. Vermette espère que cette récompense contribuera non seulement à honorer sa vie, mais aussi à rappeler les sacrifices des Métis qui ont servi dans les Forces armées canadiennes.

C'est un immense honneur , a déclaré son fils Donald Vermette, qui a assisté à la cérémonie en compagnie de ses cousins Harvey Vermette et Albert Vermette. Ils portaient avec fierté leur écharpe métisse.

La remise de la médaille a eu lieu quelques jours seulement avant la Journée des vétérans autochtones, qui est célébrée le 8 novembre de chaque année, afin d'honorer séparément la contribution des Autochtones dans les Forces armées canadiennes.

Nous croyons qu'en tant que Métis, nous devons aussi honorer notre patrimoine. C'est notre façon de montrer notre respect non seulement à notre culture, mais aussi aux Autochtones qui ont tant donné pendant les guerres , a ajouté Albert Vermette.

Urban Vermette était un Métis de Prince Albert, en Saskatchewan. Il a servi deux fois outre-mer. D'abord, pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a passé près de quatre ans en captivité comme prisonnier de guerre des Japonais. Puis il a servi de nouveau dans l’armée canadienne durant la guerre de Corée.

Urban Vermette est décédé en 1984 à l'âge de 64 ans.

La contribution militaire des Métis dans les Forces canadiennes

Il est difficile de savoir combien de Métis et d’Inuit ont servi dans les Forces armées canadiennes durant la Seconde Guerre mondiale, mais de nombreux Autochtones ont répondu à l’appel du devoir et se sont enrôlés. Et beaucoup d’entre eux ont aussi servi durant la guerre de Corée.

Urban Vermette a servi comme simple soldat dans le 1er bataillon des Winnipeg Grenadiers. Il faisait partie des 1975 soldats de la Force C , lorsque les Winnipeg Grenadiers et les Royal Rifles of Canada de la Ville de Québec ont été déployés à Hong Kong pour renforcer la colonie britannique.

Et c'est le premier endroit où les Canadiens ont participé à une bataille pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce fut le baptême du feu pour la grande majorité de ces soldats.

En décembre 1941, les forces japonaises ont envahi les défenses de Hong Kong en 17 jours, tuant 290 Canadiens. M. Vermette et un autre soldat métis de Prince Albert, Robert Parenteau, ont été capturés le jour de Noël 1941. M. Vermette a été libéré seulement en août 1945.

L'Association commémorative des anciens combattants de Hong Kong (HKVCA), qui regroupe les familles des membres de la Force C , espère faire la lumière sur le nombre d'anciens combattants de Hong Kong qui étaient Autochtones.

L'Association a lancé un appel aux familles pour qu'elles identifient les anciens combattants autochtones dans le cadre d'un nouveau projet de reconnaissance. L'un des défis est qu'il n'y avait pas d'identification officielle dans les dossiers gouvernementaux pour les soldats métis.

Nous ne savons tout simplement pas combien de Métis ont rejoint les forces armées lors des guerres mondiales ou d'autres conflits , affirme Pamela Poitras Heinrichs, membre de la HKVCA.

J'espère [qu'avec] notre petit projet, nous commencerons peut-être à l’apprendre , ajoute-t-elle

Son père, Ferdinand (Fred) Poitras, était un vétéran métis de Saint-Vital, au Manitoba, et membre des Winnipeg Grenadiers.

L'association a identifié une douzaine d'anciens combattants autochtones ayant servi Hong Kong, mais elle pense qu'il y en a beaucoup plus.

Je considère cela comme un tout petit pas dans le processus de réconciliation , ajoute Mme Poitras Heinrichs.

Il est important que mon père et les autres anciens combattants autochtones soient reconnus pour cela, et que les gens connaissent leur histoire , poursuit-elle.

Les membres de la famille Vermette espèrent que les journées comme la Journée nationale des anciens combattants autochtones pourront contribuer à faire reconnaître et à se souvenir des anciens combattants métis.

[Cette journée] nous incite à penser que ces soldats, ces soldats autochtones, ne sont pas oubliés et que les familles ne sont pas oubliées , conclut Albert Vermette.

D'après un texte de Ka'nhehsí:io Deer, CBC Indigenous