Au Nunavik, les contaminations à la COVID-19 montent en flèche

La COVID-19 continue de gagner du terrain, au Nunavik, avec une forte accélération des contaminations ces derniers jours. Le plus récent bilan recense 55 nouveaux cas, vendredi. La veille, ce sont 16 nouveaux cas qui ont été signalés et l’avant-veille, 13 autres. Un record, pour ce territoire qui compte quelque 13 200 habitants.

Au total, 355 cas ont été recensés depuis un mois – soit trois fois plus que ce que la région a connu depuis le début de la pandémie – alors que 233 cas étaient toujours actifs au dernier bilan publié vendredi.

Le principal foyer des infections se situe à Salluit. Avec au moins 162 cas actifs pour 1241 habitants, cela représente environ 13 % de la population qui est infectée.

Le risque d'attraper la COVID-19 est désormais le plus élevé jamais enregistré au Nunavik , a indiqué la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN).

Ces chiffres pourraient être bien en deçà de la situation actuelle, précisent les autorités sanitaires. Le transport des échantillons, entre autres, retarde l’acheminement des résultats des tests de dépistage. Toutes les ressources nécessaires sont déployées afin de limiter ces délais et réduire les décalages entre le moment du dépistage et celui du résultat, assure la RRSSSNRégie Régionale de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik .

Pour endiguer cette flambée de l’épidémie, Salluit, Kangirsuk et Kuujjuaq ont été placées en palier d’alerte rouge, une mesure qui leur interdit tout rassemblement.

Le Nunavik est composé de 14 villages nordiques qui s'étendent de la baie d'Hudson à la baie d'Ungava. Photo : Commission scolaire Kativik

Toutes les autres communautés du Nunavik, même celles où aucun cas n'a été signalé, sont passées au palier d’alerte orange et le demeureront jusqu'au 17 novembre. Cette mesure s'accompagne d’une diminution de la taille des rassemblements permis. Elle impose aussi une quarantaine de 14 jours après un déplacement dans une autre communauté en palier orange.

Entre les mailles

La forte transmission communautaire actuelle s'expliquerait par un cas non-détecté provenant de l'extérieur, selon la directrice régionale de la santé publique, la Dre Marie Rochette.

Peut-être qu'en septembre, quelqu'un a voyagé et que cette personne a été infectée et que cette infection n'a pas été détectée avant la transmission de la maladie , pressent-elle.

La Dre Rochette affirme qu'au moins les deux tiers des contaminations concernent des personnes non vaccinées.

Environ 60 % de la population admissible du Nunavik a reçu le vaccin jusqu'à présent.

Les autorités sanitaires se tournent aussi vers les réseaux sociaux où elles continuent de souligner l’importance de respecter la quarantaine tout en rappelant les mesures prises contre les récalcitrants: Un arrêté d'isolement peut être émis. Cela signifie que la police serait alors en mesure d'appréhender la personne et de la ramener au lieu d'isolement désigné par le service de santé publique , mentionne la RRSSSNRégie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik sur Facebook.

Sur un ton plus ludique, la régie a également fait appel à la troupe circassienne Tupiq ACT pour mettre en scène un message de prévention dans une courte vidéo sur les gestes barrières.

Des traces de COVID à Chisasibi

Chisasibi, communauté crie située à environ 1460 km au nord de Montréal, a indiqué avoir découvert des traces de COVID-19 dans ses eaux usées après des tests pour déterminer la propagation de la COVID-19 au sein de sa communauté.

Les 3 et 4 novembre, les résultats d’un test nous sont revenus positifs , a alerté le comité chargé des opérations d’urgence. Un test additionnel effectué le 5 novembre a conclu aux mêmes résultats. C’est un indice fort de la présence d’un cas de COVID-19 dans la communauté , conclut Chisasibi dans un communiqué.

Des tests plus précis doivent être menés au cours de la fin de semaine afin d'affiner la source virale. Entre temps, Chisasibi ferme ses lieux de rassemblement et demande à ses habitants de limiter leurs déplacements au strict nécessaire jusqu’à ce que le cas détecté soit retracé.

Avec des informations de CBC