Un Atikamekw se dit empêché d’aller sur son territoire familial par une forestière

Il se gare, traverse une voie ferrée puis un petit sentier et le voici dans ce qu’il appelle son deuxième chalet, dans la famille Chilton, celle de sa femme.

Avant 2016, j’allais à mon camp. Je débroussaillais, j’entretenais le chemin et un jour, il y a un gros cadenas et je n’ai plus accès au chemin. Impossible de le contourner en véhicule , raconte Simon Petiquay.

Selon la compagnie Gestion forestière du Saint-Maurice (GFSM), le chemin menant au camp a été fermé parce qu'il était en trop mauvais état.

Le directeur général de GFSM, Jean-Pierre Tremblay, se défend d’avoir empêché un Autochtone d’aller sur son territoire ancestral , mais il affirme que l’utilisation des chemins pour se rendre à leur camp peut être problématique .

N’empêche, c’est ça qu’ils ont fait , soupire Simon Petiquay, qui déplore aussi que personne ne l’ait averti. Lui était prêt à continuer d’entretenir le chemin pour pouvoir aller sur le territoire occupé par ses aïeux.

Une barrière a été mise sur le chemin menant au camp de Simon Petiquay. Photo : Gracieuseté : Simon Petiquay

Jean-Pierre Tremblay soutient avoir remis des clés au conseil de bande, jugeant bon de procéder ainsi puisqu’il y avait régulièrement des individus non autorisés sur le territoire qui brisaient les cadenas ou obtenaient des copies des clés .

Le conseil des Atikamekw de Wemotaci devait aussi informer ses membres de la fermeture du chemin, car [la compagnie ne disposait] pas de toutes les localisations de camps , poursuit Jean-Pierre Tremblay.

L’Atikamekw de 45 ans se souvient avoir eu une clé en 2016 lors d’une rencontre avec entre autres la compagnie, mais aussi un élu de son conseil.

Depuis, les cadenas ont été changés à plusieurs reprises, des blocs de béton mis, et Simon Petiquay n’a toujours pas pu aller à son camp en véhicule. Le conseil actuel confirme que les anciens membres ont reçu au moins une clé.

M. Tremblay soutient par contre que c’est à partir de juin 2020 que M. Petiquay ne pouvait plus circuler sur le chemin menant à son camp, car celui-ci se trouvait dans un état qui posait un risque pour sa sécurité .

La compagnie est présentée sur le site d'Investissement Québec comme une filiale et un partenaire de cet organisme. Le territoire de Simon Petiquay se trouve sur le terrain de Gestion Saint-Maurice.

Un dossier qui traîne

Dès 2016, Simon Petiquay avait averti le conseil des Atikamekw de Wemotaci puis le conseil de la Nation Atikamekw (CNA), mais rien n’a bougé pendant des années. Difficile de trouver le bon interlocuteur! .

Le contremaître pour le conseil de Wemotaci était même prêt à prendre un avocat, à s’endetter pour avoir accès à son camp. C'est le camp de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, un terrain familial, dit-il. C’est important de défendre mes droits, je m’en fous de combien ça va coûter! .

Personne ne s’est trop occupé de ce dossier , reconnaît l’élu de Wemotaci Patrick Boivin qui est désormais responsable du dossier. Toutefois, il assure que l’affaire est sur le point d’être réglée.

Simon Petiquay est d'une grande tristesse quand il évoque son chalet. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Gestion Saint-Maurice confirme qu’elle va procéder aux travaux de réfection et prendre en charge les coûts de réparation du chemin. Elle va aussi en assurer l’entretien. Le conseil des Atikamekw de Wemotaci devrait prendre en charge la réparation du chalet après évaluation. Car il y a une part de responsabilité de l’ancien conseil qui n’a pas pu faire de quoi , précise Patrick Boivin.

L’élu avoue que la situation le dérange un peu , qu’un Atikamekw ne puisse pas avoir accès à son territoire familial pendant cinq ans.

Pour Simon Petiquay, cela ne reste que des ouï-dire à ses oreilles. Il attend de voir pour y croire.

Il y a cinq ans, devant des gens du conseil de Wemotaci et du CNAConseil de la Nation Atikamekw , la compagnie m’avait déjà fait cette promesse : que les machines allaient venir réparer le chemin, mais elles ne sont pas venues! Une citation de :Simon Petiquay

Récemment, Gestion Saint-Maurice est venue à Wemotaci pour présenter des projets de coupe. L'entreprise a discuté de la réparation du chemin avec Simon Petiquay, qui affirme qu'elle lui a demandé en même temps de signer pour des coupes forestières sur son territoire ancestral. Ce qu’il dit avoir refusé.

Un camp abîmé qui fait mal au cœur

En attendant, Simon Petiquay ne peut qu’attendre et savoir que son chalet se dégrade. En septembre, il est allé à pied constater les dégâts : 32 kilomètres aller-retour. En arrivant, il s’est mis à genou et a regardé longtemps les lieux. Sa femme, Molly Chilton, l’a accompagné.

Simon Petiquay constate avec tristesse l'état de son chalet. Photo : Gracieuseté : Simon Petiquay

De voir mon mari aussi dévasté, je pouvais sentir sa peine juste en le regardant! Ça m’a fait terriblement mal au cœur, ça nous a brisés vraiment à l'intérieur. On se sent impuissant , explique Molly Chilton en regardant son mari, perdu dans ses pensées.

Les écureuils et les souris vivent là maintenant. Ça me fait mal rien que d’en parler , souffle Simon Petiquay.

Il le répète : il attend de savoir si réellement le chemin va être réparé, les barrières levées et son camp réparé. Il estime au minimum à 16 000 $ les réparations nécessaires, sans compter le plancher à refaire, la perte de ses deux canots et de ses revenus.

Car l’Atikamekw estime aussi avoir perdu environ 4000 $ par saison de trappe. Qui va me rembourser? , demande-t-il.

Simon Petiquay et sa femme Molly sont consternés par la situation. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Toute cette histoire lui laisse un goût très amer.