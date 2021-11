La lutte contre le racisme, un travail de longue haleine à Val-d’Or

En vertu de la Loi sur les Indiens, les résidents de cette communauté autochtone, située à un peu moins de 40 kilomètres de Val-d'Or, devaient attendre la visite d'une clinique mobile, une fois par mois, pour consulter un dentiste.

C'est pour vous donner une idée à quel point ce réflexe d'isolement, presque d'enfermement, était présent à l'époque , explique Pierre Corbeil.

Alors qu'il se prépare à tirer sa révérence après 33 ans en politique municipale et provinciale, M. Corbeil affirme que d'importants progrès ont été réalisés afin d'améliorer le dialogue entre Autochtones et non-Autochtones.

L'année 2015 a été un point tournant, dit-il. Plusieurs femmes autochtones ont allégué avoir été victimes d'abus sexuels et de discrimination aux mains d'agents de la Sûreté du Québec de Val-d'Or. Ces accusations ont plongé la ville minière dans une crise sans précédent, dont les échos se sont fait entendre jusqu'à Québec et à Montréal.

Des membres des communautés anichinabées et cries qui vivent près de Val-d'Or ou qui y travaillent avaient décidé de boycotter la ville.

Avec le recul, Pierre Corbeil juge que la crise de 2015 est un moment déterminant dans sa carrière à la mairie.

Nous avons dû rétablir les communications à un haut niveau. Une citation de :Pierre Corbeil, maire sortant de Val-d'Or

Depuis, la Ville a mis sur pied des formations obligatoires pour sensibiliser les élus aux réalités autochtones. Un comité réunissant des leaders autochtones, des représentants des minorités culturelles, des élus municipaux et des membres de la police a aussi vu le jour.

La Municipalité s'est en outre dotée d'un plan d'action qui a notamment pour but de s'attaquer aux problèmes découlant de l'héritage des pensionnats pour Autochtones, dont la toxicomanie et l'itinérance.

Pour affirmer son engagement, la Ville de Val-d'Or a rejoint la Coalition internationale des villes inclusives et durables, par laquelle l'UNESCO soutient les localités qui luttent contre la discrimination.

Je crois que le dialogue est désormais bien engagé , estime M. Corbeil. Le travail amorcé sous sa gouverne doit toutefois se poursuivre après son départ – et l'élection d'un nouveau conseil municipal dimanche.

Oscar Kistabish, président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, est venu souligner le départ du maire Pierre Corbeil. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La communication entre les communautés et les fonctionnaires de la Ville, de même qu'avec les services de santé, les services sociaux et la sécurité publique, a connu des améliorations notables, a pu observer la directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier.

L'institution, qui existe depuis près de 50 ans, a été un important partenaire pour mettre en œuvre le plan d'action de lutte contre la discrimination.

Une relation en montagnes russes

La Ville a toutefois bien du pain sur la planche pour ce qui est d'améliorer les relations entre Autochtones et citoyens non autochtones, selon Mme Cloutier. La relation entre les Autochtones et les autres citoyens de Val-d'Or… c'est comme des montagnes russes , lance-t-elle.

À son avis, il y a encore trop de malentendus sur les origines de l'itinérance chez les Autochtones. Ceux qui peinent à trouver un logement en ville sont la cible de discrimination, note-t-elle.

C'est une relation dont il faut prendre soin si on veut continuer d'avancer ensemble de manière positive , croit la directrice du centre d'amitié.

Avec le maire sortant, le centre d'amitié a repéré une parcelle de terrain dans la 4e Avenue afin d'y construire une maison de transition de 20 logements, disponibles pour soutenir les Autochtones qui souhaitent sortir de l'itinérance.

Le projet a été baptisé Anwatan-Miguam, qui signifie maison des eaux calmes en anichinabé.

Le financement fédéral demeure un obstacle majeur à la réalisation de ce projet. Édith Cloutier espère que le prochain conseil municipal et le nouveau maire de Val-d'Or déploieront à leur tour les efforts nécessaires à la création de cette maison de transition.

Reprendre le flambeau

Les deux candidats à la mairie ont assuré qu'ils comptaient poursuivre dans la même voie que Pierre Corbeil.

C'est la bonne façon de travailler : être ouvert, participer et encourager le développement de relations saines, fait valoir Céline Brindamour, qui est en politique depuis 25 ans.

Au fil des années, elle a collaboré avec le Centre d'amitié autochtone sur de nombreux projets.

Son adversaire, Léandre Gervais, qui a siégé à titre de conseiller municipal le temps d'un mandat, se dit totalement contre le racisme et vante de bonnes relations avec des Cris et des Anichinabés.

Lors d'un débat organisé par la chambre de commerce locale, M. Gervais a déclaré qu'il était important de faire la distinction entre l'itinérance et la délinquance. Les personnes qui s'adonnent à la délinquance doivent être signalées à la Sûreté du Québec, a-t-il affirmé.

Un travail de longue haleine

Faire en sorte que les citoyens autochtones et non autochtones se comprennent un peu mieux est un travail de longue haleine, selon Édith Cloutier.

Édith Cloutier, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or Photo : Radio-Canada / Marie-France Abastado

Il y a 20 ans, le centre d'amitié a ouvert une garderie qui offre un programme en anichinabé. Les éducateurs qui y travaillent veillent sur des enfants autochtones comme non autochtones.

Aujourd'hui, les tout-petits qui ont été les premiers à fréquenter la garderie sont devenus de jeunes adultes, qui ont grandi en étant exposés à la culture et à la langue des Anichinabés, vieille de 6000 ans.

Selon Édith Cloutier, ils sont les gens d'affaires, les propriétaires et le personnel soignant de demain. Ce sont les actions à long terme qui permettent une transformation [en profondeur] dans une ville comme Val-d'Or , croit-elle.

D'après un reportage de Susan Bell et Marika Wheeler, de CBC News