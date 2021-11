Une « gifle et une insulte à la nation atikamekw », une « preuve d’un régime paternaliste et que le gouvernement ne veut pas réellement avoir une relation de nation à nation ». Les chefs de Manawan et du Conseil de la Nation Atikamekw ne digèrent pas la réaction de Québec à leur annonce d’un moratoire contre les coupes forestières sur le territoire de Manawan.

Voulant prouver qu’il avait bel et bien envoyé une lettre de réponse au chef du conseil des Atikamekw de Manawan, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a décidé de déposer cette lettre à l’Assemblée nationale. Mais son contenu a sidéré Paul-Émile Ottawa, chef du conseil des Atikamekw de Manawan, et Constant Awashish, grand chef du conseil de la Nation Atikamekw.

Dans cette lettre datée du 22 juin 2021 – soit trois mois après la demande de moratoire de la communauté – et adressée uniquement à Paul-Émile Ottawa, Pierre Dufour répond par la négative à cette demande. Espaces Autochtones a obtenu copie de la lettre. Le chef Ottawa soutient toujours ne l’avoir jamais reçue, mais dit en avoir eu une autre le 23 juin avec sensiblement la même teneur, mais dans un autre dossier .

Les explications du refus sont claires : Votre demande de moratoire sur un vaste territoire aurait des répercussions socioéconomiques importantes dans plusieurs régions du Québec et les activités de récolte de bois sont essentielles au maintien de l’économie régionale . Le ministre précise que ces activités se font avec une stratégie de développement durable.

Cette lettre ne veut rien dire d’autre qu’il refuse d’embarquer pour préserver l’économie du Québec , s’émeut Paul-Émile Ottawa, qui dit néanmoins comprendre l’importance de la foresterie.

C’est une gifle en pleine face et une insulte à la nation atikamekw. On est extrêmement déçu! Une citation de :Paul-Émile Ottawa

Des mécanismes de consultation inefficaces

Mardi soir, la communauté de Manawan, appuyée par le conseil de la Nation Atikamekw, a décidé d’imposer un moratoire sur les coupes forestières, reprochant aux entreprises forestières le non-respect des droits autochtones et des consultation bidons , qui ne sont ni libres, ni éclairées.

Reconnaissant – avec son collègue Ian Lafrenière, responsable des Affaires autochtones – un réel problème, le ministre Dufour s’est alors engagé à revoir la structure et les mécanismes de consultation afin d’en assurer une efficacité et une adhésion accrue de tous les participants. Selon le ministre, le processus serait même en cours, mais ni le chef Ottawa, ni le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw disent n'en avoir été informés.

Le chef Ottawa reproche au premier ministre François Legault d’avoir un discours d’un côté, mais de continuer à saccager le territoire des Premières Nations d’un autre côté.

À Glasgow, il est allé déclarer qu’il allait verdir le transport en commun, mais il ne parle pas de la déforestation. Il aurait dû s'engager à arrêter de déverdir le territoire des Atikamekw et des autres Premières Nations , lance Paul-Émile Ottawa.

Deux Atikamekw montrent une souche de bois coupée sur le territoire. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Dans sa lettre, le ministre Pierre Dufour souligne que Québec privilégie le processus tripartite de négociation territoriale globale et sur l’autonomie gouvernementale en cours avec la Nation Atikamekw pour traiter des questions relatives aux droits ancestraux.

Si c’était vraiment le cas, si Québec voulait réellement d’une relation de nation à nation, pourquoi je n’ai pas eu cette lettre [de refus du moratoire]? Pourquoi Québec ne m’a pas informé de sa réponse? , se questionne le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish.

Paul-Émile Ottawa est du même avis : C’est comme rire du monde! .

Cette lettre n’est, selon Constant Awashish, qu’une approche de bas niveau , bien loin de la relation de nation à nation, sans discussion à haut niveau. On reste dans un régime paternaliste qui convient au gouvernement .

Il estime d’ailleurs que ce n’est pas le processus de consultation qu’il faut améliorer, mais la participation des Premières Nations. Les Atikamekw doivent donc êtres parties prenantes et non plus des serviteurs de sessions d’harmonisation , qui déterminent les endroits où il est possible de couper et les compensations prévues.

Nombreux sont les chefs de territoire à avoir dénoncé ces sessions d’harmonisation, qui ne sont pour eux que des séances d’information.

Le Conseil de la Nation Atikamekw souhaite des réformes complètes qui passeraient par un forestier en chef indépendant et redevable à l’Assemblée nationale plutôt qu’au ministre des Forêts. Pour le grand chef Awashish, le gouvernement est en situation de conflit d’intérêts.

Quant au moratoire imposé par Manawan parce que rien n’avance et que la nation atikamekw a déclaré sa souveraineté en 2014, explique le chef Ottawa, aucune option n’est exclue . Les chefs de territoire et le conseil des Atikamekw de Manawan vont discuter de la suite à donner à une situation qu’ils qualifient de déplorable.

Jeudi, tous les partis de l’opposition ont dénoncé la situation et demandé au gouvernement d’agir avant que les relations entre les communautés et le gouvernement ne s'enveniment.