Des Autochtones profitent de leur passage à Family Feud pour faire briller leur culture

C'était juste notre devoir de faire ressortir notre culture , a déclaré Joshua Lynxleg, un concurrent qui participera à un prochain épisode.

Joshua Lynxleg est un Anichinabé de la communauté de Tootinaowaziibeeng au Manitoba, à environ 300 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg. Il raconte avoir inscrit sa famille à l'émission sur un coup de tête. L'épisode qu'ils ont enregistré à Toronto sera diffusé à la télévision de CBC le 8 novembre.

Des photos de membres de la famille Lynxleg portant tous des jupes à rubans et de grandes boucles d'oreilles ont déjà suscité de l'intérêt pour l'épisode à venir sur les médias sociaux.

Mon amie Susan Guimond a fait la jupe à rubans spécialement pour moi. Nous sommes allés au magasin de tissus et nous avons bien sûr acheté le tissu le plus gai et le plus pailleté qui soit , a déclaré Joshua Lynxleg, qui s'identifie comme bispirituel.

Il ajoute que les membres de sa famille s'étaient entendus pour porter des t-shirts portant des messages sur des sujets tels que la restitution des terres, l'eau potable, les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées et les pensionnats.

C'est tout simplement notre mode de vie , a déclaré M. Lynxleg.

Sa cousine Whitney Lynxleg a affirmé que participer à l'émission avec les membres de sa famille était l'une des expériences les plus extraordinaires qu'elle ait jamais vécues.

Je pense qu'il est temps que nous soyons au premier plan, sous les projecteurs, surtout avec tout ce qui se passe. Nous nous réveillons en tant que personnes et nous réveillons aussi tous les autres. Et j'étais tellement fière , a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les Canadiens qui regarderont l'émission auront un aperçu de leur humour. Nous avons beaucoup d'humour. Nous sommes une culture très tolérante et aimante. Et ils devraient être davantage comme nous , a-t-elle affirmé.

Représenter Tyendinaga

David Maracle et sa famille ont tourné dans trois épisodes de l'émission qui ont été diffusés en octobre.

La famille Maracle a mis en avant sa culture autochtone avec le jeu de crosse. Photo : Family Feud Canada

David Maracle, qui est originaire du territoire mohawk de Tyendinaga, à environ 180 kilomètres à l'est de Toronto, a indiqué que sa famille aimait regarder les versions américaine et canadienne de l'émission et qu'il était heureux de rencontrer l'animateur Gerry Dee.

Quand nous avons pu aller là-bas et nous tenir derrière ces podiums, c'était plutôt cool. Et voir notre nom et représenter Tyendinaga était encore plus cool , a déclaré M. Maracle.

Depuis la première saison, huit familles qui s'identifient comme autochtones ou qui ont des antécédents autochtones ont participé à Family Feud Canada, dont les Lynxleg et les Maracle.

David Maracle, qui était accompagné de sa femme Kimberlee et de trois nièces, a indiqué qu'ils ont gagné 10 000 $ et que, plus important encore, ils ont pu représenter leur famille d'une bonne manière.

C'était bien de pouvoir montrer les maillots de nos enfants et ils nous ont laissés apporter nos bâtons de crosse et parler du jeu du créateur. C'était vraiment cool. Nous avons vraiment apprécié cela , a-t-il encore ajouté.

Avec les informations de CBC