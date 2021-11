L’opposition presse Québec d’agir dans le dossier des coupes forestières

Mercredi, le gouvernement caquiste réagissait à l’annonce de la communauté de Manawan, appuyée par le Conseil de la Nation Atikamekw, d’imposer un moratoire sur les coupes forestières sur leur territoire.

Ils reprochent aux entreprises forestières le non-respect des droits autochtones et des consultations bidons , qui ne sont ni libres, ni éclairées.

À la période des questions, jeudi, le député libéral et porte-parole sur les questions autochtones pour le parti, Gregory Kelley, a demandé au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, quelles actions il va prendre pour respecter les Atikamekw .

Mais c’est surtout le ministre responsable des Relations avec les Autochtones, Ian Lafrenière, qui a répondu aux questions de son homologue libéral.

Le consentement des Atikamekw concernant les coupes effectuées sur leur territoire ne serait pas donné de façon éclairée, selon certains députés. Photo : Radio-Canada

On veut faire plus, on veut faire mieux. On a expliqué ce que les consultations étaient et ce qu’elles n’étaient pas. Ça ne doit pas être des consultations boboches. On doit bien les consulter. On veut un développement durable, responsable et respectueux des réalités des Premières Nations et des Inuit , a-t-il répondu à l’Assemblée.

Une réponse qui n’a pas semblé satisfaire M. Kelley, qui a estimé que M. Lafrenière joue au pompier pour son ministre de la forêt .

Il est allé jusqu’à mettre en doute la crédibilité du ministre Dufour. Est-ce que le ministre de la forêt est vraiment la bonne personne pour régler ce problème? , a-t-il demandé.

Contacté par Espaces autochtones, le porte-parole péquiste sur les questions autochtones, Martin Ouellet, a prôné une révision du processus de consultation qui permettrait de créer un rapport de force égal.

Il faut revoir le processus de consultation, mais surtout aider les Premières Nations à être mieux outillées, qu’elles aient accès à des spécialistes. Ils sont maîtres de leur savoir ancestral, mais il y a la vision du développement du territoire qui pourrait être bonifiée s’ils avaient des spécialistes qui pourraient les accompagner dans leur décision , dit-il en avançant que les entreprises de sylviculture viennent aux tables de négociations avec une pléthore de scientifiques pour appuyer leurs arguments.

Les camions à bois sillonnent beaucoup le territoire des Atikamekw. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Le député reconnaît qu’il y a deux façons de voir le territoire. Pour les entreprises forestières, il s’agit de mètres cubes de bois à récolter . C’est donc une vision financière que ne partagent pas les Premières Nations.

Pour eux, c’est une occupation du territoire selon des pratiques ancestrales. On n’a pas la même vision de la pérennité de la ressource , ajoute-t-il.

Pour sa part, Manon Massé, députée de Québec solidaire et porte-parole sur les questions autochtones, n’a pas été surprise par la colère des Atikamekw. Elle a parcouru le territoire et a été elle-même témoin de ces coupes.

C’est clair que les forestières agissent à leur guise sur ces territoires, elles prennent des ententes qu’elles ne respectent pas et font la pluie et le beau temps , dit-elle en s’étonnant que le ministre responsable ne le sache pas.

Les députés de l'opposition demandent au gouvernement d'agir dans ce dossier et d'améliorer le processus de consultation. Photo : Radio-Canada

Là c’est assez, ils en ont marre , dit-elle en évoquant la décision des Atikamekw d’imposer un moratoire. Selon elle, il faudrait commencer par retirer le ministère des forêts des mains de quelqu’un qui dans les faits est un soutien aux forestières .

Les trois députés sont aussi revenus sur la formulation de M. Lafrenière qui expliquait que les Atikamekw n’avaient pas un droit de veto sur les coupes.

Le gouvernement est en train de dire que la manière d’agir des forestières, c’est correct , dit Mme Massé. Le gouvernement a jeté de l’huile sur le feu , estime aussi M. Kelley.