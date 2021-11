La psychologie « occidentale », inadaptée aux survivants des pensionnats

Le Dr Rod McCormick, un Mohawk établi à Tk'emlúps te Secwépemc (Kamloops), a vu sur son divan de psychologue plusieurs survivants des pensionnats pour Autochtones. Ce professeur et titulaire de la chaire régionale d'innovation sur la santé autochtone de Colombie-Britannique, à l’Université de Thompson Rivers, raconte que leurs traumatismes, s’ils s’apparentent à ceux que peuvent vivre d’anciens soldats ou des femmes violées, sont toutefois multiples, en plus d’être multigénérationnels.

Selon le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, 50 % des membres des Premières Nations vivant dans des communautés connaissent des niveaux modérés à élevés de détresse psychologique, contre 33 % de la population générale du Canada.

La découverte d'environ 200 lieux de sépulture potentiels, probablement d'enfants, sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique, a ravivé des traumatismes parfois enfouis, selon le Dr McCormick. Photo : Radio-Canada

En 2019, des psychologues et professeurs autochtones en psychologie tiraient la sonnette d’alarme. À ce jour, presque aucune recherche n'a été menée à l'intersection des communautés autochtones et de la formation professionnelle en psychologie au Canada , explique un document rédigé par huit psychologues autochtones, dont le Dr McCormick.

En 2018, il y avait moins de 12 Autochtones qui pratiquaient ou enseignaient la psychologie au Canada, selon la Société canadienne de psychologie.

Or, les auteurs du document de 2019 estiment que le pays gagnerait à former plus de psychologues autochtones. Les solutions doivent venir des communautés autochtones et des individus qui ont réussi à se remettre de leurs propres crises , écrit d’ailleurs le Dr McCormick.

Il y a très peu de psychologues d'origine autochtone au Canada. Photo : iStock

Car les manières de soigner les Autochtones sont propres à eux. Le professeur explique que ce qui fonctionne bien, ce sont les thérapies de groupe, car elles leurs sont culturellement adaptées.

Jacques Kurtness, l'un des rares psychologues innus au Québec, le confirme.

L'approche psychologique est souvent individualiste alors que les problèmes des Autochtones sont d'une telle envergure qu'il faut une approche communautaire. Une citation de :Jacques Kurtness, psychologue innu

Mais comme la plupart des psychologues canadiens sont non autochtones, deux défis les attendent lorsqu’ils rencontrent des patients qui ont vécu des traumatismes, dans les pensionnats notamment.

Une vision très occidentale

Le problème est que la psychologie n'a pas été pensée à la manière autochtone. Beaucoup de nos procédés, de nos manières de faire, sont très occidentaux , détaille le professeur McCormick en citant par exemple la méthode de l'Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) qui traite les syndromes de stress post-traumatique.

Des choses sont à revoir dans la formation des futurs psychothérapeutes. Le Dr McCormick les pousse par exemple à réaliser que les systèmes d'aide qu'ils ont appris sont culturellement encapsulés et imprégnés de valeurs culturelles occidentales telles que l'individualisme, la maîtrise et l'orientation vers l'avenir . Bref, des valeurs qui ne sont pas forcément celles des Autochtones.

Jacques Kurtness est l'un des rares psychologues autochtones du Québec. Photo : Gracieuseté de Jacques Kurtness

Ce que confirme Jacques Kurtness. Les psychologues doivent voir les limites de leur profession, qu'ils ont été formés à l'intérieur d'une culture donnée et qu'elle peut être intrusive pour d'autres cultures , dit-il.

Mieux former les psy aux réalités autochtones

Selon le Dr McCormick, le premier défi est celui de la confiance. On n’a pas immédiatement confiance dans le processus ou dans le thérapeute. Il y a une méfiance des Autochtones envers les institutions et la médecine , dit-il en ajoutant que la démarche de consultation n’est pas vraiment ancrée dans la culture autochtone.

Les rituels et cérémonies aident beaucoup les survivants à retrouver un peu de paix. Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Historiquement, nous avons considéré les psychologues de manière très négative, car ils faisaient partie du système qui retirait les enfants des communautés. Aujourd'hui, les psychologues font des évaluations de la capacité parentale qui aboutissent au retrait des enfants des familles dans les communautés , explique aussi le professeur autochtone Henry Harder, de l’Université du Nord de la Colombie-Britannique.

Cela explique d’un côté que peu d’Autochtones souhaitent faire des études en psychologie, mais aussi que peu se sentent à l’aise de consulter.

À cela s’ajoute l’éloignement géographique de certaines communautés qui ont donc un accès difficile aux ressources.

Le Dr Rod McCormick pense que le Canada gagnerait à former plus de psychologues d'origine autochtone pour aider les survivants des pensionnats. Photo : Thompson Rivers University

Le Dr McCormick est persuadé que les survivants se dirigeront plus facilement vers des psychologues autochtones que non autochtones. Ils savent qu’ils n’auront pas à expliquer le contexte. Nous connaissons déjà très bien l’histoire des pensionnats , souligne-t-il.

Les auteurs du document plaident d'ailleurs pour une meilleure formation des thérapeutes non autochtones.

À ce jour, la Société canadienne de psychologie s’est associée au centre de formation Sensibilisation autochtone Canada pour offrir à ses membres des cours portant entre autres sur la culture, le savoir et la réalité autochtone. Ces cours sont payants et non obligatoires.