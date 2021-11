Pas de droit de veto des Autochtones sur les coupes de bois, dit Lafrenière

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministre responsable des Affaires autochtones du Québec reconnaissent que le processus de consultation des peuples autochtones est un « réel enjeu » et qu’il faut « innover ». Le gouvernement travaillerait d’ailleurs actuellement à revoir les mécanismes de consultation pour les coupes forestières. Or, le ministre Lafrenière souligne que les Autochtones n'ont pas pour autant un « un droit de veto » sur les coupes de bois.