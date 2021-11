Les communautés de l'Outaouais les plus éloignées et les moins nanties où l'on trouve une population plus élevée d'Autochtones sont les plus défavorisées dans l'accès aux soins de santé et aux services sociaux publics, révèle une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

Il ne fait aucun doute que le manque, parfois criant, de ressources en santé est lié aux disparités socioéconomiques entre les différentes régions de l'Outaouais, selon l'IRIS.

En font preuve les MRCMunicipalité régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau et de Pontiac – plus éloignées de Gatineau, où est concentré l'essentiel des services en santé –, qui possèdent les revenus disponibles par habitant parmi les plus faibles au Québec.

Ces MRC, où l'on retrouve les taux les plus élevés d'habitants s'identifiant comme Autochtones dans la région, font figure de parent pauvre de l’accès aux soins en Outaouais , affirme l'IRIS.

Pour moi, c’est probablement un exemple de racisme systémique en santé , observe Bertrand Schepper, qui cosigne le Portrait des inégalités d’accès aux services de santé en Outaouais. On remarque que les communautés plus éloignées où il y a un pourcentage de personnes se réclamant autochtones plus élevé semblent avoir moins accès au système de santé.

S'il y a un besoin flagrant de ressources en santé de première ligne dans toute la région de l'Outaouais, soit les soins de base en clinique et la prévention des maladies, le manque se fait d'autant plus sentir dans les MRC les moins nanties, qui ont un accès plus limité aux services de deuxième et troisième lignes en santé mentale.

Surcharge et tensions dans les hôpitaux

La communauté anishinabée de Kitigan Zibi, dans la Vallée-de-la-Gatineau, a ses propres ressources en matière de promotion de la santé et de services sociaux. Les plus de 1600 membres qui vivent dans cette communauté ont ainsi accès à des services allant de la nutrition prénatale aux programmes de soins à domicile pour les aînés. Les soins de première ligne y sont néanmoins limités .

L'hôpital le plus proche, à Maniwaki, est lui aussi limité dans son offre. Par exemple, on n'y retrouve aucun service de maternité. À 1 h 30 de route, l'Hôpital de Gatineau accueille à lui seul 96,6 % des patientes qui ont besoin de suivi en maternité.

Face au manque de ressources dans certaines régions, où il est difficile de trouver un médecin de famille ou d'obtenir une place dans une clinique sans rendez-vous, les résidents se tournent vers l'hôpital. Ça devient alors un lieu où on va d’emblée faire des suivis de rendez-vous, à la limite , fait remarquer M. Schepper.

C'est un enjeu. Le problème que ça amène, c'est que lorsqu'il y a des cas plus importants, ça crée une dynamique […] de très fortes tensions dans les hôpitaux. Cette pression-là frappe les urgences. Une citation de :Bertrand Schepper, chercheur à l'IRIS

À l'Hôpital de Maniwaki, 62 % des patients se rendent aux urgences pour traiter des problèmes de niveaux 4 et 5, qui sont jugés moins urgents ou non urgents, selon les données compilées en 2020 par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

De l'avis de Bertrand Schepper, il faut donc redoubler d'efforts sur le front de la promotion de la santé et de la prévention des maladies, notamment en santé mentale. Ainsi, on pourrait éviter de surcharger ce système de santé qui est déjà déficient , dit-il.

Un effet sur l'espérance de vie

C'est par la prévention que les Canadiens seront plus à même de comprendre la nature de leurs problèmes de santé. Non seulement la promotion de la santé permet de mieux orienter les patients, mais elle encourage également ceux-ci à solliciter les services de professionnels.

Souvent, il n'y a pas suffisamment de prévention, ce qui fait que les gens ont des maladies et ne vont pas voir un médecin, ils n'ont pas les outils [nécessaires] , note M. Schepper. Ça a des effets sur l'espérance de vie.

L'IRIS souligne que les communautés où l'on retrouve le plus d'Autochtones, et où la défavorisation matérielle est plus importante , sont celles où l'espérance de vie est significativement plus basse qu'ailleurs en Outaouais, voire dans tout le Québec.

Dans les MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau, la moyenne est respectivement de 79,4 ans et de 79,3 ans, tandis qu'elle s'élève à 83,8 ans dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, où les indicateurs de revenu et de patrimoine sont plus élevés.

C'est d'ailleurs la seule MRC de l'Outaouais à se situer au-dessus de la moyenne québécoise, qui est évaluée à 82,8 ans.

La centralisation des services en santé s'est opérée après les réformes menées en 2004-2005 par le ministre libéral de la Santé à l'époque, Philippe Couillard, et s'est poursuivie en 2015, toujours sous sa gouverne.

Pilotée par le ministre Gaétan Barette, cette refonte a mené à la fusion des neuf établissements qui restaient en Outaouais après la réforme du milieu des années 2000. Les services se sont ainsi retrouvés concentrés dans un seul méga-établissement , soit le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais.