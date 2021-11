Nmihtaqs Sqotewamqol : une pièce de théâtre sur l’identité et l’environnement

Acteurs autochtones et allochtones sont réunis au Théâtre La Licorne pour présenter la pièce Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os. Les Productions Ondinnok plongent le public dans un univers qui explore la question de l’identité à travers le deuil.

La cendre de ses os, c’est un questionnement que j’avais à la suite d’une production que j’ai faite en 2017 qui s’appelait Ktahkomiq, qui parlait de l’identité wolastoqey (malécite) et des conflits familiaux. Je trouvais que je n’avais pas pu tout aborder dans ce texte-là, donc j'ai poursuivi l’écriture , explique l’auteur et metteur en scène Dave Jenniss.

Martin Kaktanish (Nicolas Gendron), le personnage principal, revient dans le Bas-Saint-Laurent trois ans après le décès de son père. À ce moment, il réalise que son frère, François Kaktanish (Charles Bender), vit son identité wolastoqey de façon très différente de la sienne.

Les deux frères ne s’entendent pas sur le lieu où devraient se retrouver les cendres de leur père : dans un cimetière ou dans le territoire wolastoqiyik (malécite) de leurs ancêtres. Sur scène, l’esprit du père est incarné par un homme-ours (Roger Wylde) et il guide son fils Martin dans sa quête identitaire.

François Kaktanish (Charles Bender), Martin Kaktanish (Nicolas Gendron) et Roland Kaktanish (Roger Wylde). Photo : Myriam Baril Tessier

La question identitaire, c’est délicat et ça se vit encore aujourd’hui dans les communautés. Dans la pièce, on le fait sentir que ce n’est pas toujours évident, les personnages vivent des inconforts et des conflits internes , souligne l’acteur Roger Wylde.

Il y a eu un temps où les gens dans les communautés ne parlaient pas nécessairement du volet spirituel lié à l’identité , ajoute celui qui joue le rôle de l’homme-ours.

La langue, le territoire et l’identité ne font qu’un. Quand on réussit à avoir ces trois-là, on est un humain rempli. Une citation de :Dave Jenniss, auteur et metteur en scène wolastoqey

Je pense que la plupart des gens dans le monde, un jour, se posent des questions sur leur identité, qui étaient vraiment leurs ancêtres , ajoute l’auteur wolastoqey.

La pièce de théâtre Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os est présentée par les Productions Ondinnok. Photo : Myriam Baril Tessier

Dans la pièce, l’auteur a également voulu montrer une réalité rurale souvent oubliée par les gens qui habitent en ville . Le port méthanier crée des emplois dans la région, mais Dave Jenniss soulève les enjeux écologiques et environnementaux de cette industrie.

En région, il y a cet univers moderne où on est déchirés entre subvenir aux besoins de notre famille ou préserver les traditions en protégeant le territoire , explique Roger Wylde.

La pièce de théâtre Nmihtaqs Sqotewamqol / La cendre de ses os, présentée par la première compagnie de production théâtrale francophone autochtone au pays, est à l’affiche au Théâtre La Licorne jusqu’au 12 novembre prochain.