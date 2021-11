Francine Payer conseille encore des écoles, malgré une identité autochtone contestée

Dans un document que s’est procuré Espaces Autochtones, Francine Payer est présentée comme représentante de la communauté autochtone au sein du Comité d'éducation autochtone (CEDEAU).

Il s'agissait d'un avis de convocation pour une réunion du comité de l’éducation autochtone dédiée sa première heure à une séance de partage et de sensibilisation à la culture autochtone . Elle a eu lieu au sein de l'École élémentaire Michaëlle-Jean, à Nepean, en banlieue d'Ottawa.

Mme Payer a été convoquée pour cet événement, mais le service de relation média a indiqué à Espaces Autochtones qu'elle n'y a pas participé pour des raisons personnelles .

Francine Payer donne des conférences et des ateliers dans différentes écoles ou organismes. Photo : Facebook / Clinique holistique Francine Payer

Le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario a aussi précisé que Mme Payer est membre du CEDAU Comité d’éducation autochtone jusqu’à la séance d’organisation du Conseil, le 7 décembre, date à laquelle le statut de membre de chaque comité sera revu. Ce rôle n'est pas rémunéré.

Les doutes concernant son origine anichinabée ont été révélés la semaine dernière. Depuis, de nombreuses personnalités et membres de la communauté anichinabée ont fait part de leur frustration et de leur colère, l’accusant d’user d’un titre qui n’est pas le sien pour en profiter.

La colère monte au sein de la communauté

Norm Odjick, le directeur général du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg a vivement réagi. Je ne peux pas croire qu'ils continuent après tout ce qui a été mis en lumière, cela n'a aucun sens. Comment peut-elle être considérée comme un membre de la communauté autochtone alors qu'elle est incapable de montrer le moindre lien ou la moindre lignée ? , dit-il en ajoutant que le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario commet là une grave erreur de jugement et que ce geste est perçu comme une insulte .

Interrogé la semaine dernière au sujet des origines de Mme Payer, le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario nous avait indiqué qu' elle collabore avec le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et ses écoles depuis quelques années, de façon ponctuelle .

Nous souhaitons laisser les membres de la communauté anishinabée discuter et statuer sur l’ascendance officielle de Mme Payer , a-t-on ajouté.

Savanna McGregor, la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg estime qu' il n'est pas logique que le CEPEOConseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario poursuive la réunion du Comité consultatif des Premières Nations avec elle à la table. Ce serait encore un autre cas de violence culturelle sur les Anichinabés et Algonquins par le biais d'une fausse représentation .

Sur son site Internet de naturopathie, Mme Payer ne se présente désormais plus comme une grand-mère anichinabée . Une dénomination qui avait soulevé la colère des Autochtones. Elle se décrit désormais comme simple grand-mère et arrière-grand-mère.

Toutefois, Mme Payer vend encore son livre sur ce même site Internet, ce qui inquiète particulièrement Dylan Whiteduck, le chef de Kitigan Zibi (au nord d'Ottawa). Intitulé Nutrition holistique traditionnelle, il se vend à 40 $ sur le site Etsy.

Francine Payer vend un livre sur la naturopathie et l'alimentation "santé et médicinale". Photo : Facebook / Clinique holistique Francine Payer

Sur sa couverture, on y voit les couleurs autochtones: le rouge, le jaune, le blanc et le noir. Elle le décrit comme fait main et indique y partager des savoirs traditionnels issus des peuples originaires . Elle se présente toujours comme femme anishinabée, Grand-Mère de communauté, Femme-Médecine et Marcheuse de l’Eau .