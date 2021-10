Le cours Culture et citoyenneté mal reçu par les services éducatifs des P. N.

C’est avant tout le nom du nouveau programme qui ne passe pas pour Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations. Il assure que le nom Culture et citoyenneté a été décidé sans que son organisme soit consulté.

Et on n’est pas content , ajoute-t-il en entrevue.

Denis Gros-Louis critique vivement le nouveau nom qui a été donné au programme qui remplacera sous peu le cours d'Éthique et culture religieuse. Photo : (Facebook/Denis Gros-Louis)

Le ministère de l’Éducation dit avoir consulté plusieurs organismes représentant les Autochtones pour élaborer le programme, comme la Commission scolaire crie, le Conseil de la Nation Atikamekw, le Conseil des Innus de Pessamit ou encore le Qarjuit Youth Council et le CEPNConseil en éducation des Premières Nations .

On a participé à la consultation, il y a eu trois rencontres il y a un an. On pensait que le gouvernement avait tenu compte de ces consultations, mais on dirait que non , explique M. Gros-Louis. Il s’agissait notamment de la Table sur la réussite éducative.

Durant ces échanges, M. Gros-Louis assure qu’aucune mention d’une transformation majeure du programme Éthique et culture religieuse n’a été faite.

Pour Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation du Québec, le nouveau cours doit permettre de préparer les jeunes à « l'exercice de la citoyenneté québécoise ». Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

En dépit du communiqué de presse émis (par le ministère de l’Éducation) faisant référence à un processus de consultation, il n’y a jamais eu de telles consultations sous quelque forme que ce soit concernant la création d’un programme axé sur la culture et la citoyenneté québécoise .

M. Gros-Louis juge que l'intitulé Citoyenneté et cultures au Québec serait plus approprié.

Citoyenneté québécoise… ça, ça veut dire que tout le monde est québécois de souche. C’est très assimilant. Le ministre Roberge ne semble pas comprendre la réalité des Premières Nations et Inuit du Québec. Nos langues, nos cultures sont différentes et chacun des jeunes a le droit de s’affirmer comme étant innu, mohawk, algonquin, abénaquis… , dit le directeur général.

D’avoir utilisé le mot québécois comme adjectif est une erreur. Nos jeunes n’ont pas besoin de devenir québécois, on veut qu’ils soient fiers de leur culture. Une citation de :Denis Gros-Louis, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations

M. Gros-Louis estime que le gouvernement impose même une rhétorique politique à un an des élections .

L'école primaire Seskitin, de la communauté atikamekw de Wemotaci. Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Yvon

Dans une lettre adressée au ministre François Roberge, le CEPNConseil en éducation des Premières Nations indique : le contexte dans lequel l'annonce a été faite révèle une intention claire de politiser le débat sur l'éducation et la réussite scolaire au détriment des élèves et étudiants qui n'ont qu'un désir, celui de développer leur potentiel exempt du dogme du nationalisme québécois.

Briser les clichés

Quant au contenu, il est encore en élaboration, explique le ministère, il est donc trop tôt pour vous donner des détails , mais le CEPNConseil en éducation des Premières Nations a des exigences précises.

Dans l’ancien cours, il y avait beaucoup de clichés hollywoodiens sur les Premières Nations. On voit l’effet de ces clichés lorsque nos jeunes arrivent en milieu urbain. On aimerait aussi que soient enlevées les références au chamanisme et qu’on parle plutôt de la manière dont nous pratiquons notre spiritualité , poursuit le directeur général.

M. Gros-Louis pense que tous les contenus culturels doivent aussi être intégrés dans le nouveau cours, incluant ce qui touche les Premières Nations et les Inuit. Et cela devrait être rédigé par et pour les Premières Nations, pour s’assurer que nos jeunes développent une connaissance contemporaine de ce que sont les Premières Nations .