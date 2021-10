Les origines autochtones d’une conférencière populaire remises en question

« Grand-mère anichinabée », « gardienne des sagesses ancestrales » et « femme-médecine »… Francine Payer se présente avec de multiples titres à résonnance autochtone. Problème : personne dans la communauté anichinabée ne la connaît et beaucoup voient en elle une imposteure qui fait de l’appropriation culturelle.

Lorsque l’internaute tape le nom de Francine Payer dans un moteur de recherche, il tombe sur son site Internet de clinique holistique . Aromathérapie, reiki, nutrition, naturopathie… la sexagénaire a plusieurs cordes à son arc.

Mais c’est surtout son titre de grand-mère anichinabée qui soulève l’ire de la communauté.

Norm Odjick, le directeur général du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, tranche : En ce qui nous concerne, elle n'est rien d'autre qu'une fraude. La position de grand-mère est sacrée, c'est à une communauté ou à une nation de vous reconnaître comme telle. Elle a peut-être reçu des enseignements anichinabés dans sa vie, mais cela ne fait pas d'elle une Anichinabée ou une aînée. Aucune communauté ne la reconnaît comme telle .

Francine Payer se présente entre autres comme « grand-mère anichinabée », « gardienne des sagesses ancestrales » et « femme-médecine » sur son site Internet. Photo : Clinique holistique Francine Payer

Mais Francine Payer fait une grosse différence entre aînée et grand-mère .

Je ne suis surtout pas une aînée, je n’ai jamais prétendu l’être. Je suis vraiment une grand-mère. Ça veut dire que les jeunes de la communauté viennent me voir, j’écoute leurs problèmes. Il ne faut pas penser que le mot grand-mère est un titre, c’est un rôle , détaille-t-elle.

Mais quelle communauté exactement? Mme Payer reste vague. Elle dit vivre en Ontario sans préciser quelle ville ou quelle communauté, malgré nos demandes.

Les aînés sont des personnes très respectées dans les communautés autochtones. Photo : Laureen Carruthers

Elle réaffirme aussi son titre de gardienne de la sagesse ancestrale : Oui je le suis. Il y a plein de monde qui l’est, peu importe la nation.

Contactée par Espaces autochtones, Savanna McGregor, la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, se souvient de Mme Payer.

Il y a plusieurs années, elle a dit venir de la communauté de Timiskaming (à 370 km au nord d’Ottawa), mais une lettre disait que ses racines ne venaient pas de là. Puis elle a dit que ses ancêtres venaient de Kitigan Zibi (à 130 km au nord d’Ottawa) et là-bas non plus on ne connaît pas son parcours, on ne sait pas qui elle est , explique-t-elle.

Le conseil de bande de Timiskaming a publié cette lettre en 2016, expliquant que Mme Payer ne figure pas dans ses registres. Photo : Première Nation Timiskaming

Pour éclaircir les choses, le conseil de bande de Timiskaming a même publié une lettre attestant qu’aucune Francine Payer ne figurait dans ses registres.

Acte anticolonialiste

Francine Payer se défend. Elle rappelle avant tout que le mot anichinabé signifie être humain en relation avec la nature , en citant l’aîné Dominic Rankin.

Elle évoque aussi William Commanda, ancien chef aujourd'hui décédé, de la communauté de Kitigan Zibi. Il disait que si tu as une goutte de sang de Premières Nations, tu as la mémoire ancestrale , poursuit-elle.

L'aînée Claudette Commanda. Francine Payer assure que Mme Commanda n'est pas la fille de William Commanda qui a été chef de bande de Kitigan Zibi. Photo : Radio-Canada / David Richard

Anichinabée oui, dit-elle, mais non inscrite. Il en est même hors de question. Je n’ai jamais prétendu être membre d’aucun conseil de bande et jamais je ne voudrais en faire partie , explique-t-elle en précisant que les conseils de bande sont un bras du colonialisme administratif.

Dans le fond, c’est le gouvernement qui a décidé si on est Première Nation ou non. Ça ne m’intéresse pas du tout le statut, les numéros, ça, c’est bon pour ceux qui veulent recevoir de l’argent ou des privilèges. Une citation de :Francine Payer

Stuart Miyow, un Mohawak de Kahnawake, connaît Francine Payer depuis plusieurs années. Il la décrit comme une femme bien et sait qu’elle n’a pas grandi dans une communauté. Il ne se prononce pas sur son ascendance anichinabée, mais raconte plutôt qu’elle est de sang mêlé .

Lui aussi assure ne pas être enregistré au conseil de bande de la communauté. Et pour les mêmes raisons. C’est dur aujourd’hui de dire ce qu’on est quand on se base sur des règles érigées par des non-Autochtones, parce que c’est le gouvernement qui donne la citoyenneté autochtone , explique-t-il lors d'une entrevue téléphonique.

Il pense que les gens qui utilisent leurs cartes ne sont pas autochtones, ce sont des traîtres .

Le Conseil mohawk de Kahnawake explique que M. Miyow vit bien dans la communauté, mais ne peut confirmer ni infirmer son enregistrement sur la liste de membres. Seul M. Miyow lui-même peut demander cette information.

Conférences erronées

Ce qui dérange aussi les Anichinabés, c’est que Mme Payer donne des formations et des conférences sur les Autochtones dans les écoles et ailleurs.

Francine Payer vend un livre sur la naturopathie et l'alimentation « santé et médicinale ». Photo : Facebook / Clinique holistique Francine Payer

Cet été, elle a par exemple animé des ateliers au Parc Omega sur la culture autochtone. Cet emploi saisonnier était rémunéré.

Suite à la diffusion de son nom dans la programmation, il y a eu beaucoup de controverse à son sujet. On a pris ça au sérieux , explique Laure Toiret, la relationniste du Parc.

Depuis que son contrat est terminé, le Parc n’a pas refait appel à ses services malgré l’organisation de nouvelles activités.

Les activités de Francine Payer ne s’arrêtent pas là. Elle a travaillé dans des établissements de la Commission scolaire Western Quebec, qui regroupe 31 écoles.

Ruth Ahern, directrice générale adjointe, explique que la Commission scolaire a engagé contre salaire Mme Payer pour réaliser des activités de sensibilisation et de soutien culturels dans plusieurs de nos écoles .

Lorsque des inquiétudes nous ont été signalées par des parents concernant son héritage autochtone, nous avons cessé de faire appel à ses services. Une citation de :Ruth Ahern, directrice générale adjointe, Commission scolaire Western Quebec

Francine Payer est assez présente sur Internet et sur diverses plateformes. Photo : Capture d'écran

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Tammy Webster, membre de la communauté de Kitigan Zibi et enseignante à la Waterloo Region’s Catholic School, dénonce elle aussi les enseignements de Mme Payer.

Elle n’est pas reconnue comme une aînée. Par aucune communauté anichinabée. Nous avons vérifié son histoire auprès de différentes communautés. Elle a causé du mal à beaucoup d’élèves autochtones. C’est une question de droits humains si elle a été embauchée à la place de membre de la communauté , explique-t-elle.

Mme Webster n’a toutefois pas souhaité donner plus de détails et a refusé notre demande d’entrevue.

Savanna McGregor, la grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, rapporte des histoires similaires. Elle mélangeait la culture mohawk avec la culture anichinabée , explique-t-elle en accusant Mme Payer de faire de l’appropriation culturelle.

On s’est tellement battus pour avoir nos droits, pour garder nos coutumes et survivre au monde colonialiste dans lequel nous vivons , dit-elle.

Les cérémonies sont des événements qui ne doivent pas être pris à la légère. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Le 29 septembre, Francine Payer a également fait une apparition à l'École élémentaire catholique Notre-Dame-des-Champs. Les élèves ont assisté à une cérémonie symbolique, pédagogique et ludique conduite par Grand-Mère Francine Payer , comme le mentionne la publication sur Facebook.

Contacté par Radio-Canada, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est dont dépend l'école concernée est resté vague.

Il a simplement rappelé qu'il considère important de tisser des liens forts avec ces communautés et d'éduquer et sensibiliser les élèves et membres du personnel sur l’histoire des peuples autochtones ainsi que sur la question de guérison, de vérité et de réconciliation .

Une conseillère de l’Université de Sherbrooke, qui a préféré livrer son témoignage sous le couvert de l'anonymat, a aussi fait appel à Mme Payer.

Après que Claudette Commanda, une aînée reconnue par la Nation anichinabée, l’eut avisée des doutes qui planaient sur les véritables origines de Mme Payer, cette conseillère n’a eu d’autre choix que d'éviter de faire appel à ses services par souci de crédibilité.

De son côté, Francine Payer se défend en expliquant que cela fait 30 ans qu’elle pratique sa spiritualité. J’ai suivi plein d’enseignements. Je n’ai jamais demandé quoi que ce soit à personne, je n’ai jamais demandé d’argent, je ne sais pas d’où ça vient , dit-elle.