L’industrie de la beauté consulte les femmes autochtones

Images saturées de stéréotypes où la femme autochtone est victimisée, sexualisée. Voilà, en quelques mots, le portrait peu flatteur que plus de 200 femmes et membres LGBTQ2S+ autochtones ont dressé de leurs représentations dans l’espace public, au cours d’une table ronde organisée par l’Association des femmes autochtones et le géant de la beauté Sephora.