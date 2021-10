Elle écrit un livre pour préserver la prononciation ancestrale de l’inuktitut

Ilinniasonguvutit: Inuktitut – c’est son titre – propose de retranscrire le dialecte inuktitut local de Rigolet, la petite communauté d'où l'autrice est originaire, dans le nord du Labrador.

La jeune femme a participé cette année au programme annuel d'alphabétisation d'été destiné à lutter contre la glissade de l'été , selon l’expression consacrée, soit la période de vacances pendant laquelle les élèves oublient une partie de ce qu'ils ont appris à l'école.

Plutôt que de s’en tenir aux révisions usuelles, Mme Pottle-Shiwak a décidé de créer son propre ouvrage et d’y consigner le dialecte inuktitut local de Rigolet.

L'idée lui est venue en parcourant les ressources dont disposait son professeur d'inuktitut. Elle a alors remarqué que, parmi les dictionnaires et les manuels disponibles, aucun ne rendait compte du dialecte local.

Le dialecte de Rigolet est en quelque sorte mort avec mon arrière-grand-père, alors j'ai voulu le faire revivre , explique fièrement Mme Pottle-Shiwak. Il a été un très bon mentor pour moi, poursuit-elle, je l'ai toujours admiré.

L’étudiante évoque la variété des dialectes en inuktitut, tous compréhensibles pour ses locuteurs, mais dont les différences se glissent subtilement dans l’orthographe et la prononciation. Celle de rouge ou de merci , par exemple, est légèrement différente dans le dialecte de Rigolet et dans celui des autres communautés.

À l'échelle gouvernementale, l’initiative fait mouche. Pour Roberta Baikie-Andersen, directrice adjointe du département de l'éducation du gouvernement du Nunatsiavut (au nord du Labrador), cette publication constitue une excellente ressource et un document important .

La native de Rigolet a d'emblée été séduite par la démarche de consignation du dialecte qui renforce sa préservation auprès des générations futures.

Elle rappelle que certains programmes communautaires s'efforcent d'enseigner la langue, une gageure quand les locuteurs se font rares.

C'est aussi une ressource que l'on peut comparer avec d'autres qui existent déjà, dit-elle. [Mes enfants] peuvent ainsi comparer les deux et savoir qu'il existe des différences et qu'il est important de les préserver , souligne Mme Baikie-Andersen, mère de trois enfants.

Le gouvernement du Nunatsiavut a également publié deux livres dans un effort de préservation culturelle et travaille à l’élaboration d'un troisième. Toute personne intéressée par le partage d'histoires ou de langues devrait mettre ses idées sur papier, conseille Mme Baikie-Andersen.

Plus nous en publions, plus les gens en ont à leur disposition dans leur vie quotidienne. Nous espérons que davantage de personnes, notamment les plus jeunes, commenceront à se familiariser avec cette langue et à l'utiliser plus régulièrement.

Une citation de :Roberta Baikie-Andersen, directrice adjointe au gouvernement du Nunatsiavut