Québec solidaire veut un organisme de protection des langues autochtones

François Legault souhaite poser des gestes concrets pour amorcer la réconciliation avec les Autochtones plutôt que d’entretenir des débats de sémantique sur l’existence ou non du racisme systémique.

Québec solidaire le prend donc au mot.

L’Assemblée nationale étudie un projet de loi sur la langue française et c’est très bien, c’est important. Mais on n’a pas à choisir entre protéger la langue française et les langues autochtones, on peut faire les deux , croit Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire (QS).

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, croit que cette loi est un geste concret vers la réconciliation avec les Autochtones. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Les Québécois connaissent ce que c’est que de vivre l’angoisse de perdre sa langue. Ils sont très bien placés pour comprendre ce que vivent les nations autochtones au Québec. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire de Québec solidaire

Pourtant, Richard Kistabish, un Anichinabé nommé sur le Groupe de travail mondial pour une Décennie d'action pour les langues autochtones, ne pense pas que les Québécois soient prêts.

Quand leur chef dit qu’il n’y a pas de racisme systémique… , lâche-t-il pour souligner que selon lui, le gouvernement part de loin.

La loi proposée par QSQuébec solidaire , repose sur trois piliers principaux : la reconnaissance du statut particulier des langues autochtones, l’établissement de droits linguistiques pour les Premières Nations et les Inuit et enfin, la création d’une Maison de langues autochtones.

Pour protéger le français, les Québécois se sont donné une institution, l’Office québécois de la langue française et un cadre juridique avec la loi 101. On propose de faire la même chose pour les langues autochtones , appuie M. Nadeau-Dubois lors d’une entrevue donnée à Espaces autochtones.

Le mandat est ambitieux et il le concède. Il s’agit de sauver, protéger et valoriser une dizaine de langues, mais le gouvernement a une responsabilité à l’égard de la survie et de la promotion des langues autochtones , répond-il en précisant que son parti se base sur les recommandations de la commission Viens pour faire une telle proposition.

QS croit que les Québécois, qui craignent la disparition du français, devraient pouvoir comprendre les angoisses des Autochtones concernant leurs langues à eux. Photo : iStock

Par ailleurs, la Maison des langues autochtones fonctionnerait, dans les plans de QS, comme l’ OQLFOffice québécois de la langue française .

L’organisme mettrait en place des programmes d’immersion, il accroitrait la visibilité des langues et travaillerait avec les institutions québécoises pour offrir des programmes et des services dans les langues autochtones. Il serait aussi dirigé par une équipe issue des Premières Nations.

Impossible de fixer un budget pour ce projet avant que la loi proposée par QSQuébec solidaire soit votée.Mais Gabriel Nadeau-Dubois estime que cela ne devrait pas excéder les 30 millions par année, puisque c’est le budget dont bénéficie l’ OQLFOffice québécois de la langue française .

On s'accorde généralement pour dire que plus de 50 langues autochtones sont encore parlées au Canada et qui se répartissent en 11 familles. Photo : Bibliothèque du Parlement Canadien

Richard Kistabish estime que c’est une bonne idée , avant d’ajouter que c’est aussi une approche très colonialiste .

QSQuébec solidaire rappelle toutefois que son projet de loi a été rédigé en collaboration avec sa Commission nationale autochtone composée de membres de différentes communautés.

Richard Kistabish, lui, a des plans bien précis pour protéger les langues autochtones. Il faut créer des espaces protégés dans les institutions dans lesquels on pourrait utiliser les langues autochtones comme un outil de travail et pas comme un outil d’apprentissage , dit-il.

L’Anichinabé croit que le temps d’embaucher des professeurs est dépassé. Il faut plutôt aller voir les aînés qui parlent encore les langues, les enregistrer, diffuser le tout grâce aux moyens technologiques dont le Québec dispose aujourd’hui.