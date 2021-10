Pas de candidat autochtone pour Projet Montréal, mais des promesses électorales

La mairesse sortante a évoqué sans ambages les difficultés qu’elle a rencontrées à recruter des candidats d’origine autochtone, trop méfiants pour s’engager, selon elle.

Pour être bien honnête, ces temps-ci, ce n’est pas une période facile, a-t-elle reconnu. Il y a beaucoup de personnes d’origine autochtone qui ont beaucoup de réserves avec les pouvoirs politiques.

On est à un moment charnière de cette réconciliation avec les peuples autochtones où l'on se dit les vraies affaires, mais on sent que l’intérêt est moindre à investir les pouvoirs politiques. Une citation de :Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal

Plusieurs candidats potentiels ont pourtant été approchés par le parti, en vain. Leur justification? Pas le bon moment avec ce qui se passe , a résumé la cheffe de Projet Montréal sur ces refus de s’engager derrière son parti aux élections municipales.

La mairesse sortante espère toutefois que l’atmosphère générale leur soit plus favorable aux prochaines élections de 2025 et suscite un regain d’intérêt pour l’engagement en politique municipale.

Une diversité à large spectre

Sur les 250 propositions développées dans la plateforme de Projet Montréal, seules 7 mentionnent spécifiquement les Autochtones. Les autres misent surtout sur une définition plus générale de l'inclusion. L'aspirante conseillère de Ville Dominique Ollivier a défendu la vision d'une ville inclusive et solidaire qui prend soin des plus vulnérables.

Plusieurs des engagements portent d'ailleurs sur la lutte contre les inégalités. Disant vouloir défendre l’équité entre les Montréalais et l’égalité des chances, Valérie Plante défend la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Elle veut aussi poursuivre le déploiement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones.

Pour endiguer l'itinérance, Projet Montréal s'engage à soutenir le réseau de la santé et les organismes communautaires avec des ressources adaptées aux multiples réalités des populations vulnérables, dont celles des Autochtones.

Interrogée sur le concept de racisme systémique rejeté par le premier ministre François Legault, Mme Plante a dit préférer ne pas s'immiscer dans ce débat qui prend beaucoup de place , selon elle. La mairesse a toutefois expliqué en avoir reconnu publiquement le caractère à Montréal, après avoir senti que la population était derrière [elle] .

Culture et tourisme

Mme Plante prône aussi une stratégie de toponymie autochtone ambitieuse , en consultation et en collaboration avec des organismes autochtones, précise la plateforme. En matière de patrimoine et de culture, la candidate à la mairie s’engage aussi à assurer un financement adéquat et accessible aux artistes et aux organismes représentant les groupes issus de la diversité et autochtones .

En tourisme, elle souhaite développer une stratégie spécifique qui mettrait en évidence les lieux symboliques de l’histoire des peuples autochtones et valoriserait aussi les produits culturels autochtones authentiques .

Dans ses efforts de développer une économie locale et solidaire , Valérie Plante promet de favoriser la création d’entreprises autochtones et de dédier un fonds à cet effet par le biais de PME MTL, un réseau qui a remplacé les centres locaux de développement (CLD) de la ville en 2015.

Projet Montréal est le second parti majeur à présenter sa plateforme depuis le début de la campagne électorale. La formation de Denis Coderre, Ensemble Montréal, avait dévoilé la sienne le 27 septembre. Le document d’une dizaine de pages contenait une quarantaine d’engagements.

Rappelons que les élections municipales visent à combler les postes de maires de la Ville et des arrondissements, ainsi que ceux de conseillers municipaux, soit 103 personnes élues jusqu’en 2025.

L’élection se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 novembre de 9 h 30 à 20 h. Les électeurs pourront aussi voter par anticipation les 30 et 31 octobre, de 9 h 30 à 20 h.