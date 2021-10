Un rapport juste et synonyme d’un nouveau départ pour la famille de Joyce Echaquan

Aujourd’hui est un nouveau départ. Nous tenons à saluer le rapport de la coroner madame Kamel, qui nous semble juste. Une citation de :Carol Dubé, conjoint de Joyce Echaquan

Avant de prendre la parole, la famille de Joyce Echaquan attendait que la coroner s’exprime sur son rapport qui affirme que le décès de la femme atikamekw est accidentel, mais qu’il était évitable. Ce rapport ajoute qu’un système empreint de préjugés a contribué au décès de Joyce Echaquan.

Les audiences, qui se sont déroulées il y a quatre mois, ont été extrêmement difficiles pour la famille, a rappelé Carol Dubé, relevant à quel point il avait été pénible d’entendre des mensonges et des contradictions du personnel soignant. Ce que la coroner a aussi souligné dans son rapport.

Mais comme à son habitude, le conjoint de Joyce Echaquan a poursuivi sur une note d’espoir lorsqu'il a affirmé que la famille n’était pas seule et qu’il ne fallait pas mettre tout le monde dans le même panier.

Bien que le système aujourd’hui permet encore à des gens remplis de préjugés de commettre des horreurs, il y a des humains magnifiques qui œuvrent aussi, beaucoup de belles personnes prêtes à s’ouvrir. Une citation de :Carol Dubé

Il a ensuite cité plusieurs personnes en les saluant par leur prénom.

Carol Dubé et sa fille Marie Wasianna Echaquan Dubé réagissent au dépôt du rapport de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan, la conjointe de Carol et mère de Marie. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mais attention, la guérison, a précisé Carol Dubé, passera entre autres par la vérité, et aujourd’hui une partie de cette vérité voit enfin le jour. Évidemment, nous n’avons pas toutes les réponses, mais au moins nous avançons dans cette direction .

La guérison, pour Carol Dubé, implique aussi l’adoption et la mise en œuvre du Principe de Joyce, élaboré par la Nation atikamekw et qui vise notamment à garantir à tous les Autochtones un droit d’accès équitable, sans discrimination, à tous les services sociaux et de santé.

La famille de Joyce Echaquan – ses parents, son conjoint et deux de ses enfants – s'est présentée devant les médias à Bécancour, mais seul Carol Dubé a pris la parole.

Concernant le débat sur le racisme systémique, l’avocat de la famille a indiqué ne pas vouloir se laisser emporter par un débat purement politique .

Certes, il y a un tel débat, mais plus largement, c’est important, en l’honneur de la mémoire de Joyce, que l’ensemble des éléments qui ont mené à son décès fasse l'objet d’un véritable examen de conscience .

Le grand chef de la Nation Atikamekw Constant Awashish a, de son côté, indiqué que ce n’était pas seulement une question de sémantique. Pour nous, c’est un mot important pour vraiment décrire les choses telles qu’elles sont , a-t-il poursuivi.

Comme la coroner l’a fait plus tôt, il a lui aussi rappelé que, pour lui, ce qu’on a vu à l’hôpital de Joliette, c’est le résultat du racisme systémique .

Le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, réagit au dépôt du rapport de la coroner sur la mort de Joyce Echaquan. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Plutôt que de laisser place à la colère qui parfois se pointe, Constant Awashish s’inspire de Carol Dubé, de ce modèle de résilience , pour avancer positivement. Car, a-t-il mentionné, le décès de la femme atikamekw a permis un éveil collectif.

Il reste néanmoins encore beaucoup de travail à faire, selon lui. Beaucoup d'éducation, beaucoup de sensibilisation à faire, c'est ce que je me dis quand j’entends le premier ministre parler de cette façon-là , a-t-il répondu, questionné sur les propos du premier ministre un peu plus tôt dans la journée.

Malgré le rapport de la coroner, François Legault refuse de reconnaître le racisme systémique.

Pourtant, pour le grand chef, c’est une réalité qui est réelle. Je pense qu'on a fait beaucoup notre part des choses dans l’histoire, dans les dernières centaines d'années et maintenant, pour démontrer une réelle volonté du gouvernement, je pense que ce serait important de son côté également, au lieu de s’entêter, de faire sa part, sa juste part et de ne pas polariser la question.

Je pense que c’est une question d'humanité, de justice pour la famille et de justice pour tous les Autochtones. Une citation de :Le grand chef de la Nation Atikamekw, Constant Awashish

Plaintes et poursuites en vue

L’avocat de la famille a annoncé qu’il allait déposer plusieurs plaintes.

D’abord, une nouvelle plainte va être soumise à l’Ordre des infirmières et infirmiers et elle portera sur l’ensemble des soins reçus par Mme Echaquan pendant tout son séjour à l’hôpital fin septembre 2020.

Même si l’infirmière qui a insulté Joyce Echaquan dans la vidéo a été sanctionnée par une radiation d’une année, la famille est extrêmement déçue par l’enquête de l’ordre.

La famille de Joyce Echaquan, représentée par l'avocat Patrick Martin-Ménard, réagit au dépôt du rapport de la coroner sur sa mort. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon Me Patrick Martin-Ménard, l’Ordre n’a mené l'enquête que sur la vidéo et les propos entendus mais pas sur le déroulement de l'ensemble de l'événement qui a mené à la mort de la patiente. L'avocat a précisé que l'enquête omettait de se pencher sur le fait que Joyce Echaquan est restée longtemps seule, sous contentions physique et chimique, sans surveillance étroite, ni supervision électronique et ce, juste après le tournage de la vidéo.

La famille a même l’impression, a dit l’avocat, que la démarche de l’Ordre était davantage une opération de relations publiques que quelque chose qui visait à assurer le rôle de l’Ordre dans la protection du public.

Me Ménard va aussi déposer une plainte formelle contre la médecin responsable des hospitalisations en médecine familiale et la résidente en gastrologie qui ont prodigué les soins à Mme Echaquan, car il y a eu négligence à plusieurs niveaux .