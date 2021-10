« Joyce valide ce qu’on a toujours vécu en tant que femmes autochtones »

On le savait. On les a entendus, les propos racistes , a dit Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, en évoquant les conclusions de la coroner Géhane Kamel.

La coroner estime dans son rapport que le racisme est l’une des causes du décès de la mère de famille atikamekw survenu il y a un an, à l’hôpital de Joliette.

Mme Michel insiste une nouvelle fois pour que le gouvernement reconnaisse qu’il y a du racisme systémique au Québec. Je n’arrive pas à comprendre ce gouvernement. Les partis d’opposition ont réussi sans mal à le reconnaître. C’est déplorable de la part du gouvernement , a-t-elle poursuivi.

Elle a estimé que la prochaine étape consisterait à adopter le Principe de Joyce.

De son côté, la sénatrice Michèle Audette pense que le rapport de Mme Kamel met la pression sur le gouvernement, mais aussi sur les institutions.

Michèle Audette plaide pour que les institutions prennent en considération le rapport de la coroner et ses recommandations.

En entrevue à RDI, le Dr Stanley Vollant a dit accueillir les conclusions de la coroner de façon très favorable .

Pour nous, c’est évident qu’il y a beaucoup de préjugés. Cela a des préjudices pour la santé des Premières Nations. Le problème n'est pas juste québécois, il est canadien , a ajouté le chirurgien.

Il a assuré que les systèmes de fonctionnement des institutions sont basés sur un historique colonial de 150 ans.

Jolianne Ottawa, une infirmière qui travaille au dispensaire de Manawan, a confié qu'elle n'a pas été étonnée par les conclusions de Géhane Kamel.

Un moment, faut se rendre à l'évidence. C'était audacieux de la part de la coroner de s'adresser directement au gouvernement , a-t-elle dit.

La jeune Atikamekw confie aussi ses impressions sur le premier ministre François Legault.

Dernièrement, c'est incroyable comme il est exaspéré. Il a l'air tanné. Pour lui, on est une roche dans son soulier en ce moment.

Gabrielle Vachon Laurent, agente culturelle au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières et Innue de Pessamit, plaide aussi pour que le gouvernement reconnaisse l’existence du racisme systémique.

On est à un point de rencontre. Il faut dialoguer , s'exclame-t-elle.

Devant le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, trois Atikamekw de Manawan ont elles aussi exprimé un certain soulagement.

Marie-Pierrette Moar habite Joliette depuis 2009 et assure avoir elle-même été victime de racisme. Ça fait mal, car ça fait longtemps qu’on vit le racisme. Depuis la mort de Joyce, tout le monde me regarde. J’aimerais que ça apporte un changement, même dans les écoles , a-t-elle dit.

L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a également réagi. Son président, Luc Mathieu, a rappelé les mesures disciplinaires qui ont été prises contre l'infirmière qui a tenu les propos racistes contre Mme Echaquan.

La reconnaissance du gouvernement concernant le racisme systémique est une décision qui lui appartient. Nous, on a jugé que c'était important, on trouve qu'il y en a notamment envers les Premières Nations et les Inuit.

Une citation de :Luc Mathieu