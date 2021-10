Jour de commémoration : Justin Trudeau critiqué pour s’être rendu à Tofino

Mais M. Trudeau n’était pas en vacances, a assuré son porte-parole, Alex Wellstead. Il n’était pas sur la plage , a-t-il déclaré.

Le porte-parole du premier ministre a plutôt insisté sur le fait que M. Trudeau avait passé des heures au téléphone avec des survivants des pensionnats pour Autochtones de partout à travers le pays. Ainsi, M. Trudeau pouvait entendre leurs histoires de traumatismes et de guérison, entendre leurs conseils sur la voie à suivre .

Alex Wellstead a aussi mentionné que Justin Trudeau allait continuer de travailler durant son séjour à Tofino pour mettre sur pied son nouveau Cabinet et pour s'occuper d'autres affaires gouvernementales.

Critiques

Le choix du premier ministre de se rendre à Tofino a été critiqué par le chef conservateur Erin O’Toole. La Journée de la vérité et de la réconciliation ne devrait pas être considérée comme un congé, mais c’est ce que Justin Trudeau a fait , a dit pour sa part la porte-parole de M. O’Toole, Chelsea Tucker.

C'est le modèle que les Canadiens ont appris à connaître avec Justin Trudeau. Il dit de belles choses sur la réconciliation, mais n'y donne jamais suite. Comme premier ministre, Erin O'Toole soulignerait toujours cette journée avec le respect et la dignité qu'elle mérite , a ajouté Mme Tucker.

Elle a aussi indiqué qu’Erin O’Toole était resté à Ottawa pour se souvenir et honorer les enfants perdus et les survivants des pensionnats [pour Autochtones], leurs familles et leurs communautés .

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a indiqué sur Twitter qu'il avait participé à une marche pour la vérité et la réconciliation à Vancouver avec des leaders autochtones et quelques autres néo-démocrates.

Dans une déclaration publiée jeudi, M. Trudeau a affirmé que cette journée était l'occasion de réfléchir aux répercussions douloureuses et durables des pensionnats [pour] autochtones au Canada , et d'honorer les survivants.

La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est devenue un jour férié fédéral cette année, et sera célébrée chaque 30 septembre. Elle rend hommage aux enfants qui sont morts après avoir été forcés de fréquenter les pensionnats administrés par l'Église et financés par le gouvernement, ainsi qu'aux survivants et aux communautés autochtones touchés par l'héritage de ce système.

Plus de 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits, ont été forcés de fréquenter les pensionnats entre les années 1870 et 1997.

La cheffe de la nation Tk'emlúps te Secwépemc, près du site de l'ancien pensionnat de Kamloops, où quelque 200 tombes anonymes ont été découvertes ce printemps, a affirmé aux journalistes que sa nation avait envoyé deux invitations écrites au premier ministre, pour qu'il visite la communauté afin de marquer la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

J'ai gardé l'espoir qu'il serait ici aujourd'hui , a dit Rosanne Casimir. Mais M. Trudeau ne s'y est pas rendu.

Cérémonie sur la colline du Parlement

M. Trudeau a pris la parole lors d'une cérémonie en plein air sur la colline du Parlement mercredi, après que des survivants des pensionnats pour Autochtones eurent partagé des histoires sur les traumatismes et la douleur qu'ils ont subis.

Nous avons tous – tous – besoin de garder ces histoires dans nos cœurs. Dans notre compréhension, non seulement lorsque nous réfléchissons à la réconciliation, mais aussi lorsque nous réfléchissons à ce pays. Une citation de :Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le premier ministre a martelé que la Journée nationale inaugurale de la vérité et de la réconciliation n'était pas seulement pour les peuples autochtones, mais pour tous les Canadiens afin qu'ils puissent réfléchir à la vérité des erreurs, du mal que nous avons fait dans le passé et au travail qui doit être fait pour remédier à l'injustice.

Ne me dites pas, ou n'essayez pas d'expliquer, que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est une journée pour les Canadiens autochtones, c'est une journée pour tous les Canadiens , a-t-il insisté.