Commission Viens : de maigres avancées deux ans après le dépôt du rapport

Le comité de suivi des appels à l’action de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec dresse un maigre bilan des avancées effectuées deux ans après le dépôt du rapport.

Seulement 5 appels sur 142 sont jugés réalisés, 62 sont amorcés avec une portée très variable, et 75 ne semblent pas mis en œuvre du tout soit parce qu’aucune réponse n’a été fournie au Comité, soit par réponse expresse du ministère visé , selon le rapport.

Parmi les appels réalisés, deux ont été faits juste après le dépôt du rapport du juge Viens notamment les excuses publiques du gouvernement québécois.

Capture d'écran du bilan du Comité de suivi de la commission Viens Photo : Radio-Canada

Les membres du Comité comprennent bien que certaines mesures prendront du temps, comme le problème du logement qui ne peut se régler en quelques années.

Le Comité est conscient que certains appels à l’action nécessitent des actions complexes dont les résultats ne peuvent s’évaluer que sur le long terme. Une citation de :Extrait du rapport du Comité de suivi de la commission Viens

Néanmoins, le Comité soulève aussi que de nombreuses mesures proposées par les ministères et autres agences publiques sont considérées comme anecdotiques ou ne sont pas directement en lien avec les appels à l’action auxquels elles prétendent répondre.

Problème de transparence

Afin de dresser son bilan, le Comité a fait plus de 150 demandes d'accès à l'information à différents ministères et services publics. Il déplore que des organismes, comme le ministère de la Sécurité publique, n'aient pas répondu aux demandes envoyées, malgré un délai de quatre à six mois pour y donner suite .

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple, a refusé d'entrée de jeu l'accès aux documents demandés par le Comité. Le Secrétariat aux Affaires autochtones lui a transmis un tableau global des démarches entamées, tableau qui se trouve sur le site Internet du Ministère comme l'avait indiqué le ministre à la mi-septembre quand il a fait son bilan provisoire.

Le gouvernement québécois affirmait, dans son bilan, que 68 appels à l'action sur 142 avaient été réalisés ou étaient en cours de réalisation, deux ans après le dépôt du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

L’École nationale de police, la Sûreté du Québec et les municipalités ont divulgué de nombreux documents utiles .

Selon le commissaire Jacques Viens, les Autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique et le système public a été incapable d’offrir les services auxquels les communautés autochtones ont droit.

Le comité de suivi est constitué d'une dizaine de personnes : des professeurs, des chercheurs ou encore des avocats.

Plus de détails suivront.