30 septembre : « Une journée pour se rencontrer, se parler, s’écouter »

C’est un moment, selon elle, pour se demander quel pays nous voulons. Elle plaide d’ailleurs pour la création d’un mécanisme qui servirait de miroir pour refléter honnêtement les réponses données aux appels à l’action de la CRV.

Espaces autochtones : C’était l’un des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), le numéro 80, et il est enfin réalisé : le gouvernement du Canada a récemment adopté une loi pour instaurer un jour férié fédéral le 30 septembre, appelé la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Qu’avez-vous pensé au moment de l’annonce?

Marie Wilson : Je ne dirai pas que j’ai fêté car ce n’est pas une journée pour fêter. Mais ça m’a touchée au cœur parce que s’il y a une chose que j’ai apprise au cours de la Commission de vérité et réconciliation, c’est que dès qu’on peut créer de l’espace pour que les gens se retrouvent, se rencontrent, se parlent et s’écoutent, cela fait avancer la compréhension de l’autre. Cela permet aussi de comprendre l’histoire du pays et nous oblige à réfléchir sur nos actions actuelles et passées. Il faut créer du temps et de l’espace pour avoir des échanges, et même avoir du silence pour y réfléchir. C’est pour cela que j’étais très contente, surtout que ce soit en septembre, comme on l’a suggéré. Tant de fois des pensionnaires nous ont raconté que ce mois était tellement difficile pour eux, car il signifiait le déplacement, le déracinement avec leur famille et le retour aux écoles. Le pensionnat était un endroit ni sain ni sécuritaire et, pour plusieurs, même pas un endroit pour apprendre, mais un endroit pour souffrir, se détruire au niveau de l’esprit. Le mois de septembre est un mois lourd. Cette journée doit donc être marquée pour ne plus jamais oublier ça, mais aussi pour honorer ceux et celles qui sont morts dans ces écoles et pour ne pas oublier non plus qu’en tant que société, on a les obligations sur les plans de la rédemption et du mieux-faire, faire autrement. Il faut apprendre les leçons profondes de tout cela, bien au-delà des pensionnats.

EA : Des survivants craignent que ce ne soit qu’une simple journée de congé, qu’en pensez-vous?

À la longue, effectivement c’est un risque. Mais cette année, la toute première fois, le fait que ce soit si proche de la découverte des tombes d’enfants près de pensionnats, ce qui a validé ce que tous les survivants nous ont dit, que c’était jusqu’à la mort pour certains […] on ne pourra pas oublier. Mais pour les années à venir, ça va être un défi. Peut-être faudrait-il mettre des conditions pour ne pas que ce soit une journée pour aller pêcher ou quelque chose comme ça. C’est une journée sacrée pour créer des espaces et des moments honorables. Lors du jour du Souvenir, le 11 novembre, on sait déjà comment faire. On ne se retrouve pas pour fêter, mais pour se rappeler qu’il y a eu des héros, des morts, des pertes, de la douleur profonde et qu’il y a des leçons à apprendre. La différence ici est qu’il n’y a pas eu de soldats qui ont choisi de faire ce travail, ce sont des enfants qui n’avaient pas un mot à dire et qui ont vécu des choses horribles. Cette journée doit être un moment pour se poser la question : est-ce qu’on a été le pays qu’on [prétendait] être et est-ce qu’on peut être le pays qu’on veut être? Peut-on prendre ce moment pour se rappeler tout ce qu’on a perdu et tout ce qu’on peut mieux faire? C’est un peu comme ça que je le vois.

EA : Sur 94 appels à l’action, une quinzaine ont été réalisés, est-ce suffisant?

Je vis dans un espace de tension entre l’urgence et l’optimisme. Sinon, on se décourage trop vite. Quelques-uns [des appels à l’action] sont [réalisés], d’autres ont commencé, mais d’autres non. Il y a eu progrès, mais insuffisant, donc on ne lâche pas et on continue d’insister. Et pour [les appels à l’action qui sont [réalisés], peut-on les enrichir encore, comme, par exemple, l’assermentation des nouveaux arrivants, qui comprend désormais la reconnaissance des traités et de l’histoire autochtone. Dans les médias, il y avait déjà des efforts, mais désormais l’intention est plus claire, donc c’est du changement. On le voit aussi par exemple dans l’association des avocats, celle des médecins. Il y a un niveau d'honnêteté, de franchise, de bien vouloir qui s’améliore petit à petit, pouce par pouce. Ce n’est jamais aussi rapide que je l’aimerais, mais j’ai vu des changements. Je félicite la société qui fait des efforts petit à petit pour changer les choses. C’est un processus qui, fait dans l’esprit de réconciliation où l'on commence à se voir les uns les autres, à s’écouter, se comprendre, permet de nous faire grandir, de nous alimenter. Alors on continue et on fait de mieux en mieux.

EA : Justement, pour vous à la base, qu'entendez-vous par réconciliation?

Les survivants nous ont donné ce mandat. Ils se sont présentés avec tant de courage devant les cours du Canada, ont lutté pour avoir une CRV et l’ont nommée ainsi : commission de vérité et réconciliation. Ce qu’ils nous ont dit est que [la réconciliation] est un processus et non un projet de cinq ans comme l’était la commission. La réconciliation est clairement articulée : c’est un processus continu, individuel et collectif, qui comprend nous tous : les survivants, leurs familles, les Églises, le gouvernement et le peuple du Canada. Donc on continue. Les commissaires, nous avons conclu que cela ne veut pas dire qu’une seule chose, mais plusieurs avec, au cœur de tout cela, une relation de liens… entre les peuples autochtones et non autochtones du Canada. On y retrouve aussi les relations entre les parents et leurs enfants, entre les peuples et la terre, les ressources. La relation est-elle équitable, brisée, inexistante? Beaucoup de pensionnaires nous ont dit que ce qui était le plus brisé était le lien avec eux-mêmes, avec leur identité propre… qu'ils ont fini par se haïr, par souhaiter être blancs ou quelqu’un d'autre, qu’ils dénigraient leurs parents car ils en avaient honte. Donc la guérison, la réconciliation, ont-ils dit, commencent avec l’amour-propre et l’acceptation de soi. Il n’y a donc pas une réponse, mais maintes réponses que l’on met ensemble pour grandir et aller vers quelque chose de plus beau. C’est comme ça que je vois l’espoir de changement, l’enrichissement de nos vies.

EA : Quels sont les appels à l’action urgents maintenant?

En décembre, pour le cinquième anniversaire du dépôt de notre rapport final, avec les autres commissaires, nous avons insisté sur deux choses prioritaires : la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la création d’un conseil national de réconciliation. On souligne souvent les 94 appels à l’action, mais nous avions aussi donné les 10 principes de réconciliation, dont le numéro un est la [mise en œuvre de la] Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui doit fournir des cadres pour tous les autres appels à l’action. Ce n’est pas encore en évidence dans notre quotidien, mais au moins le projet de loi [pour son adoption] est passé. La deuxième chose sur laquelle nous avons insisté et qui n’existe toujours pas est la création d’un outil permettant de surveiller les réponses à nos appels à l’action. Nous avions parlé d’un conseil national de réconciliation indépendant du gouvernement pour surveiller les progrès faits, pour partager aussi et inspirer d’autres avec des idées qui fonctionnent. Si on ne sauvegarde pas ça, on risque de perdre de très bons exemples qui méritent d’être félicités. Sans ce conseil ou comité, on risque aussi de ne pas apprendre de ce qui ne fonctionne pas. Sans avoir une documentation sur ce qui est fait, ce qui inspire, ce qui trouble encore, c’est difficile de savoir où et comment procéder. On fait ces choses, pas pour avoir un statu quo confortable, mais pour avoir du changement dans l’espoir d’améliorer les choses. Est-ce qu’il y a moins d’enfants enlevés à leur famille et qui grandissent dans le système social, est-ce qu’il y a plus de jeunes Autochtones qui vont à l’université? Si oui, dans quelles régions? Comment ça va avec les autres appels? Personne n’a la réponse, même moi comme commissaire. Il faut être honnête avec tout ça et avoir un miroir qui nous reflète honnêtement comme pays.

* Par souci de transparence, Espaces autochtones tient à souligner que Marie Wilson siège au conseil d’administration de CBC Radio-Canada.

Cette entrevue a été éditée et raccourcie à des fins de clarté.