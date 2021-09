Pensionnats pour Autochtones : les évêques du Canada promettent 30 millions $

Après avoir présenté des excuses officielles aux anciens élèves des pensionnats pour Autochtones la semaine dernière, la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) s'engage à verser 30 millions de dollars pour favoriser le processus de guérison et de réconciliation.

Ces fonds, qui seront accordés sur une période pouvant aller jusqu'à cinq ans , serviront à financer des programmes destinés à améliorer la vie des survivants, de leurs familles et de leurs communautés, en consultation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuit de chaque région du pays.

Les évêques souhaitent que ces initiatives permettent un apaisement des traumatismes causés par le système des pensionnats.

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, Mgr Raymond Poisson, a indiqué que cette enveloppe de 30 millions de dollars était le résultat d'un consensus unanime sur le fait que les institutions catholiques devaient faire plus et de manière encore plus concrète pour réparer les torts du passé.

Pour répartir cette somme et déterminer un calendrier afin d'en assurer la distribution, la CECC compte travailler de concert avec les peuples autochtones. Les discussions présentes avec les dirigeants locaux seront utiles pour discerner les programmes qui apporteront le soutien le plus efficace , a affirmé le vice-président de la Conférence, Mgr William Mc Grattan.

Il n'y a aucune démarche qui puisse éliminer la douleur ressentie par les survivants et survivantes des pensionnats. Mais [...] en travaillant en collaboration là où nous le pouvons, nous espérons apprendre à marcher ensemble pour une espérance renouvelée. Une citation de :Mgr William Mc Grattan, vice-président de la CECC

Après que des survivants, des leaders des Premières Nations et le premier ministre Justin Trudeau lui-même eurent multiplié les appels à l'Église catholique du Canada, la pressant de reconnaître les torts que ses membres ont causés aux Autochtones, la CECC a présenté ses excuses le 24 septembre.

Pour la première fois, les évêques canadiens prenaient la responsabilité de la souffrance vécue dans les pensionnats [pour Autochtones] du Canada .

Leur déclaration en avait laissé plus d'un sur leur faim, dont la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, qui s'était dite « déçue » que la CECC n'aille pas plus loin.

Comme Mme Archibald, d'anciens pensionnaires et chefs autochtones souhaitaient voir la CECC passer de la parole aux actes.

Mais les demandes des survivants ne se résument pas qu'à la reconnaissance des évêques et au soutien financier : ils attendent du pape François des excuses officielles.

Dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, publié en 2015, l'appel à l'action 58 stipule que le pape devrait présenter, au nom de l’Église catholique romaine, des excuses aux survivants, à leurs familles ainsi qu’aux collectivités concernées pour les mauvais traitements sur les plans spirituel, culturel, émotionnel, physique et sexuel que les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis ont subis dans les pensionnats dirigés par l’Église catholique.

Bien qu'il ait « exprimé sa douleur » après la découverte de sépultures anonymes d'enfants autochtones près des terrains d'anciens pensionnats cet été, le pape François n'est pas allé jusqu'à présenter ses excuses.