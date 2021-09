Pensionnats pour Autochtones : les évêques canadiens présentent leurs excuses

La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) présente ses excuses aux Premières Nations pour les abus commis dans les pensionnats pour Autochtones, dans une déclaration en clôture de son assemblée plénière annuelle, qui portait cette année sur le processus de guérison et de réconciliation.

Nous profitons de l’occasion pour affirmer aux peuples autochtones de ce pays que nous reconnaissons la souffrance vécue dans les pensionnats [pour Autochtones] du Canada , déclarent les évêques catholiques.

Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique : physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Une citation de :La Conférence des évêques catholiques du Canada

La CECCConférence des évêques catholiques du Canada annonce également qu’une délégation autochtone, composée notamment de survivants des pensionnats, d’aînés, de gardiens du savoir et de jeunes, ira rencontrer le pape François à Rome en décembre prochain.

Le pape pourra à cette occasion écouter les membres de la délégation dans le but de renouveler les relations entre l'Église et les Autochtones, et de marcher ensemble sur le chemin de l’espérance dans les années à venir .

Une délégation des Premières Nations ira rencontrer le pape François au Vatican en décembre. Photo : AP / Domenico Stinellis

De plus, les évêques catholiques s’engagent à travailler avec le Saint-Siège et nos partenaires autochtones sur la possibilité d’une visite pastorale du pape au Canada dans le cadre de ce cheminement de guérison .

La CECCConférence des évêques catholiques du Canada promet de recueillir des fonds dans chaque région du pays pour soutenir les initiatives discernées localement avec les partenaires autochtones afin d'appuyer la guérison des Premières Nations.