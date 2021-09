Repenser l’accompagnement des femmes autochtones enceintes

Il ne suffit pas d’ajouter une touche autochtone dans une clinique de périnatalité pour que les femmes anichinabées et cries s’y sentent à l’aise. À Val-d’Or, on va bien plus loin. On repense la natalité et le parcours de ces femmes pour leur apporter le meilleur soutien possible. Celui auquel elles ont droit.