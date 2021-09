Défi des ancêtres : une course à obstacles qui parcourt les communautés autochtones

Depuis quelques semaines, une remorque de 16 pieds et 8000 livres parcourt des milliers de kilomètres à travers le Québec. Il s’agit du Défi des ancêtres, une course à obstacles qui visite les écoles primaires et secondaires de plus d'une vingtaine de communautés des Premières Nations.

David Gill, un Innu de Mashteuiatsh, est passionné par la promotion des saines habitudes de vie, et c’est le travail qu’il entreprend depuis plusieurs années en collaboration avec les communautés autochtones.

Avant la pandémie, David Gill coordonnait les Jeux interscolaires du Conseil en éducation des Premières Nations ( CEPNConseil en éducation des Premières Nations ). Chaque année à l’Université Laval, des centaines de jeunes Autochtones de partout dans la province s’affrontaient dans diverses disciplines sportives.

Lorsqu’on a dû annuler les Jeux interscolaires, on s’est demandé : qu’est-ce qu’on peut faire pour continuer de motiver les jeunes à bouger en contexte de pandémie? , continue le directeur général du CEPNConseil en éducations des Premières Nations , Denis Gros-Louis.

Des élèves mohawks de l'école primaire Karonhianonha à Kahnawake lors du Défi des ancêtres. Photo : CEPN

C’est à ce moment qu’est né le Défi des ancêtres : J’ai eu l’idée de déployer cette course à obstacles qui se déplace dans les communautés à la rencontre des jeunes, plutôt que de demander aux jeunes de se déplacer , ajoute l’instigateur du projet, David Gill.

La réussite scolaire, c’est aussi un esprit sain dans un corps sain. Une citation de :Denis Gros-Louis, directeur du CEPN

Pourquoi le Défi des ancêtres? Il n’y a pas si longtemps, nos ancêtres avaient une excellente forme physique, parce qu’ils devaient être très agiles et endurants dans les sentiers de portage , explique Denis Gros-Louis.

Tout au long du parcours, certains obstacles font donc un clin d'œil à différentes activités ou manœuvres pratiquées par les ancêtres de diverses nations autochtones.

Le Défi des ancêtres s'est arrêté à Wemotaci au printemps dernier. Photo : CEPN

Le défi de la logistique

Déplacer une course à obstacles géante dans des communautés autochtones en contexte de pandémie impose des défis de taille.

Le comité des mesures d’urgence ainsi que le chef de chaque communauté visitée ont approuvé le plan de mesures sanitaires élaboré par l'équipe du Défi des ancêtres.

Pour la conception de la course à obstacles, l’athlète Marc-André Bédard s’est joint à l’équipe. Il a construit et imaginé un parcours qui s’adapte à un éventail d’âge de 4 à 18 ans et qui convient autant aux sportifs qu’aux moins sportifs.

David Gill, coordonnateur du Défi des ancêtres, en train d'assembler la course à obstacles à Pikogan. Photo : CEPN

Il a confiance qu’un tel événement contribue à allumer une passion chez certains jeunes. Marc-André Bédard croit aux bienfaits de donner l’occasion à des élèves du primaire et du secondaire d’être exposés à des compétitions sportives de tous genres.

David Gill ajoute qu’il constate la fierté des jeunes d’avoir réussi le défi : Lorsqu’on démonte les obstacles le lendemain de la course, on voit des jeunes qui ont encore leurs médailles, c’est la plus belle satisfaction .

Des élèves innus de l'école primaire Amishk à Mashteuiatsh pendant le Défi des ancêtres. Photo : CEPN

Un outil de motivation scolaire

L’équipe a développé et rendu disponible à toutes les écoles des activités et exercices en lien avec le défi des ancêtres pour les cours d’éducation physique, de français, d'histoire, d'anglais, de technologie et de mathématiques.

Côté préparation, on ne met pas seulement l’accent sur les activités sportives, ce qu’on veut, c’est que les enseignants utilisent la venue du défi comme source de motivation scolaire , souligne David Gill.

Une jeune Atikamekw qui termine le parcours lors du Défi des ancêtres à Wemotaci. Photo : CEPN

Un livre des records permet aux jeunes de comparer leur performance à celle des jeunes des autres communautés, ou simplement de la comparer avec la leur, d’une année à l'autre.

Dans les prochaines années, le CEPNConseil en éducation des Premières Nations désire que le Défi des ancêtres motive les élèves à être en forme physiquement et à avoir de bonnes notes. Ainsi, ils pourront se qualifier pour les prochains jeux interscolaires qui devraient avoir lieu lors de la prochaine année scolaire.

Cette année plus de 4500 jeunes participent à la course à obstacles, alors qu’un maximum de 1000 jeunes peut se rendre aux Jeux interscolaires.