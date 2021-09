Des intrigues et des voyages dans la programmation d’automne de l’APTN

La docusérie Skindigenous utilise les tatouages comme prétexte pour explorer les cultures autochtones du monde entier. Pour la 3e saison, l’équipe a rencontré des tatoueurs, entre autres, en Amazonie, Colombie, Australie ainsi qu’à plusieurs endroits du Canada.

La plupart des cultures autochtones avaient une forme de tatouage ou de modification par rapport à leur corps et souvent c’est la colonisation qui fait que ces pratiques-là ont été abolies ou oubliées , explique le producteur de Skindigenous, Jason Brennan.

La tatoueuse Kanahus Manuel de la nation Secwepmc en Colombie-Britannique dans la série « Skindigenous ». Photo : Nish Média

Pour les auditeurs francophones, la seule émission tournée français est Sans réserve, une émission de variétés dans laquelle l’animateur Charles Bender reçoit des personnalités publiques qui ont un réel intérêt pour les premiers peuples.

Chuck Hugues, Myriam Verreault, Shauit, Monika Ille, Michèle Audet et Anne Panasuk figurent parmi les invités de cette saison.

Le 30 septembre, APTN diffusera une émission spéciale en l'honneur des survivants et survivantes des pensionnats pour Autochtones  (Nouvelle fenêtre) dans le cadre de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Plusieurs nouveautés

Unsettled et Trickster sont deux nouvelles séries de fiction. Trickster explore un univers surnaturel rempli de créatures imaginaires. Joel Oulette a le rôle principal de la série, un jeune adolescent qui croit avoir hérité des pouvoirs magiques de son père biologique.

Rayna Keetch (Cheri Maracle) et Darryl Keetch (Brandon Oakes) dans la première saison de la série « Unsettled ». Photo : APTN / Lindsay Sarazin

Rayna Keetch, personnage principal d’Unsettled, est une femme autochtone qui a été adoptée et qui habite en ville. L’intrigue tourne autour des découvertes qu’elle fait lorsqu'elle décide de retourner dans sa communauté.

Life Below Zero: Canada reflète la vie quotidienne des gens qui habitent dans les endroits les plus froids et isolés du Canada. La première saison de cette nouvelle série documentaire sortira le 31 octobre prochain.

Michif Country documente la culture, la langue et les paysages de la communauté Michif de Saint-Laurent au Manitoba.

« The Other Side » est une série qui enquête sur les activités paranormales dans le respect du monde des esprits. Photo : APTN

Les séries Spirit Talker, Red Earth Uncovered et The Other Side sont de retour cette année pour plonger les téléspectateurs dans le monde des esprits et des légendes traditionnelles.

Du terroir à l’assiette

Trois nouvelles séries culinaires sont diffusées cet automne par APTN. Le territoire et la nature sont à l’honneur dans ces émissions qui font découvrir l’univers gastronomique des premiers peuples de l’Océanie à l’Amérique du Nord.

Wild Game est une docusérie dans laquelle on suit Rich Francis, chef gwich’in et mohawk, dans plusieurs communautés autochtones du Canada. Celui qui est également propriétaire du traiteur Seventh Fire, apprend au fil de ses rencontres diverses techniques pour préparer des aliments traditionnels.

Ensuite, APTN propose de découvrir les cuisines autochtones de l'Ouest de l’Australie et maorie de la Nouvelle-Zélande grâce aux séries On Country Kitchen et Easy Eats.

L'une des séries favorites des téléspectateurs d'APTN revient pour une 5e saison : Moosemeat & Marmelade. Le chef cri Art Napoleon et le chef britannique Dan Hayes mélangent les aliments et techniques traditionnelles et modernes pour créer des recettes uniques.