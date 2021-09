Rapport commission Viens : 68 appels réalisés ou en cours de l’être, dit Québec

Dans la dernière année, il s'agit de 17 nouvelles réalisations, certaines en phase de développement, précise le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. Selon lui, c'est un projet de société, un travail qui va se poursuivre tout le temps .

Il est difficile de résumer l'amélioration de la qualité de vie des Autochtones avec un simple chiffre, avec un pourcentage. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de s'attarder au volet qualitatif , a exprimé le ministre.

Bonification du financement, amélioration de la qualité des services et sécurisation culturelle ont été mises de l'avant. Le ministre a cité, par exemple, un Guide de la sécurisation culturelle qui est terminé, le financement pour le soutien à l'itinérance, les centres d'hébergement pour étudiants adultes, ou encore la formation du personnel de santé.

Des milliers de personnes ont été formées, a estimé Ian Lafrenière. Mais ce n'est pas fini, on ne peut pas former tout le monde. C'est une expression que je répète souvent : la formation, ce n'est pas un vaccin […] c'est continu et ça va prendre beaucoup de temps pour que les changements s'opèrent .

Quant à la question de la qualité des services, il reconnaît des avancées, mais aussi l'existence toujours de problèmes, de mauvais traitements. C'est pour cela qu'on va continuer , a-t-il conclu.

Sur les 200 millions de dollars qui lui ont été octroyés, le ministre responsable des Affaires autochtones assure que 125 millions ont déjà été engagés. Les 75 millions restants le seront d'ici le printemps, selon les priorités des chefs autochtones.

Nous n'avons pas terminé. Mais j'ai l'espoir, il y a de belles choses qui se passent sur le terrain. Une citation de :Le ministre Ian Lafrenière

Quant aux questions de la langue et de la police, le ministre a assuré être en discussion avec les chefs autochtones et que ces sujets vont être abordés lors des tables politiques avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL). Pourtant, plus tôt cette semaine, l'APNQL avait exigé de Québec un meilleur appui à la police autochtone.

Québec est à la veille de consultations publiques sur le projet de loi 96, qui se veut une réforme tentaculaire de la loi 101. Plusieurs voix autochtones se sont déjà élevées contre.

Le ministre a tenté de se faire rassurant, sans donner de décisions concrètes. On a le même objectif quand on parle de la nation québécoise et des différentes nations sur le territoire du Québec, on veut préserver notre culture, notre langue , a-t-il lancé.

Priorités pour l'avenir

Protection de la jeunesse, bien-être des femmes autochtones et éducation sont les priorités pour le futur, a indiqué le ministre Lafrenière. Il a précisé que ces priorités avaient été établies avec les nombreux chefs qu'il a rencontrés cet été lors d'une tournée.

Je crois qu'on se voisine, mais on se connaît peu. Une citation de :Le ministre Ian Lafrenière.

Le 8 octobre 2019, dans la foulée du dépôt du rapport de la commission Viens, le gouvernement Legault a voté pour une motion unanime de la Chambre, déposée par Québec solidaire, appuyant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Mais depuis, rien n'a avancé à ce chapitre.

Le ministre a soutenu qu'après discussions avec les chefs autochtones, ce n'est plus une priorité absolue. On ne peut pas tout faire, […] c'est un dossier de moyenne haleine (sic) .

Dans son rapport, le commissaire Jacques Viens recommandait aussi un mécanisme de suivi indépendant pour s'assurer de la concrétisation des recommandations. En juin dernier, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a assuré qu'elle ferait le suivi de la mise en œuvre des 142 appels à l'action de la commission Viens.

Le site du ministère a publié un tableau de suivi sur les appels à l'action. De plus, la protectrice du citoyen a les outils pour aller vérifier dans tous les ministères, il y en a six d'impliqués , a soutenu le ministre.

Ce bilan provisoire s'est tenu dans la salle d'exposition dédiée à l'histoire des Premières Nations et Inuit du Québec du musée de la civilisation de Québec car, estime le ministre Ian Lafrenière, on a un déficit de connaissances de l'histoire .

Plus de détails suivront.