Femmes assassinées : la pertinence du Projet Iskweu demeure

Les affiches étaient bien visibles sur les bus et dans le métro, parfois sur de grands panneaux publicitaires. Mais faute de soutien financier, elles ont été retirées.

Toutefois, le numéro de téléphone que n’importe qui peut appeler pour donner des informations sur des femmes autochtones disparues ou assassinées est encore fonctionnel.

Janis Qavavauq-Bibeau, coordonnatrice de recherche pour le projet Iskweu est la personne qui écoute les messages vocaux laissés à ce numéro.

La robe rouge est devenue un symbole du fléau des femmes et filles autochtones disparues ou assassinées au Canada, que l'enquête ENFFADA qualifie de «génocide». Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La campagne a été lancée en mai dernier et nous avons reçu entre 20 et 25 appels. Certains venaient même d’Alberta ou de Saskatchewan. D’autres n’étaient même pas autochtones , dit-elle.

Lorsqu’un appelant tombe sur la messagerie vocale, il peut laisser son message et parfois donner son numéro de téléphone s’il a besoin que quelqu’un le rappelle.

Avec ce numéro, on voulait obtenir des informations sur les femmes autochtones disparues ou assassinées, car beaucoup ont peur d’appeler directement la police. La relation est brisée avec les institutions en général , ajoute Mme Qavavauq-Bibeau dont la mère vient du Nunavut.

Si vous avez des renseignements au sujet d’une femme, d’une personne trans ou d’une personne bispirituelle autochtone assassinée ou disparue, vous pouvez appeler au 1-855-547-5938.

Souvent, les appelants demandent un retour. Parfois ils demandent de l’aide. Ce n’était pas censé être une ligne d’écoute, mais je les assiste le plus possible. Certains m’ont parlé de disparitions très anciennes et qui n’avaient jamais reçu d’aide , dit la coordonnatrice.

Mais lorsqu’elle reçoit une information qui pourrait aider les enquêteurs à retrouver une femme disparue ou un assassin, elle transmet le tout à l’agent de liaison du Service de police de la Ville de Montréal, ou encore à la Gendarmerie royale du Canada.

Est-ce que cela a été utile? Il est encore trop tôt pour le dire, croit Janis Qavavauq-Bibeau.

Elle insiste et encourage tous ceux qui ont des informations ou qui ont vécu la disparition ou l’assassinat d’un proche à appeler le numéro.