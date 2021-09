L’APNQL s’attaque au Bloc et au gouvernement québécois

Dans un communiqué, l’organisme qui regroupe 43 chefs des Premières Nations au Québec et au Labrador s’est dressé contre les politiques proposées par le Bloc québécois au niveau fédéral et qui s’inscrivent dans la foulée des décisions mises de l’avant par le gouvernement provincial de François Legault.

Le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, s’attaque particulièrement à la décision du Bloc québécois de demander aux autres formations politiques en lice pour les élections fédérales de ne pas contester la future Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, et que les entreprises fédérales soient assujetties à la Charte de la langue française au Québec .

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, accompagné des candidats Mario Beaulieu et Marie-Eve-Lyne Michel, à Montréal, le 1er septembre Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il estime que le projet de Loi 96 (PL 96) du gouvernement Legault est une attaque en règle contre les droits linguistiques constitutionnels des Premières Nations et que le Bloc québécois agit en tant que porte-voix du gouvernement Legault et de ses positions rétrogrades envers les Premières Nations en appuyant cette politique.

Cette politique, selon Ghislain Picard, n’aurait pas sa place dans une campagne électorale fédérale qui doit plutôt être tournée vers la réconciliation .

Si le Bloc québécois s’oppose au respect des droits les plus fondamentaux des Premières Nations, et c’est ce qu’il fait en appuyant le PL 96, je lui demande de l’affirmer franchement. Une citation de :Ghislain Picard, chef de l'APNQL

Le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, a assuré qu'il croyait très sincèrement à la reconnaissance des droits linguistiques des peuples autochtones .

Il y a un point de désaccord qui n’est pas tellement le mien, mais je vais me faire un plaisir d’appeler Ghislain et on va en discuter comme on a l’habitude de le faire. Une citation de :Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Le chef du Bloc a dit être convaincu qu' il y a beaucoup plus de points d’accord que de points de désaccord entre les revendications autochtones et le programme de son parti. Le point de désaccord actuel met davantage en cause le gouvernement du Québec que le Bloc québécois, mais on ne se désistera pas et on aura la conversation , a promis Yves-François Blanchet.

Deux poids, deux mesures

Le chef Ghislain Picard estime de plus que lorsque les provinces […] s’acharnent à bloquer toute initiative du fédéral en faveur de l’autodétermination des Premières Nations et de la reconnaissance de leurs droits, elles se donnent un pouvoir qui ne leur appartient pas et bloquent l’avenir et le développement des premiers peuples .

Il déplore de plus une lecture à géométrie variable de la Constitution canadienne de la part des provinces, et particulièrement le Québec, quand vient le temps de réclamer des droits. Elles déchirent leurs chemises au nom de leurs soi-disant prérogatives constitutionnelles et n’hésitent pas à utiliser la Loi constitutionnelle du Canada à des fins électoralistes et partisanes poursuit-il, en donnant comme exemple le PL 96 quant au statut de la langue officielle du Québec.

Le projet de loi 96 a été déposé par le gouvernement Legault le 13 mai 2021. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Mais quand vient le temps de respecter les dispositions de la même Constitution qui permettraient de rendre justice aux peuples autochtones, le discours change! , s’insurge-t-il.

Il donne comme exemple la bataille juridique du Québec contre la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (Loi C-92), ou encore son opposition, avec d’autres provinces, à l’adoption de la Loi concernant la Déclaration des Nations unies sur les Droits des peuples autochtones (Loi C-15).

Le premier ministre Legault se borne à n’y voir qu’un droit de veto pour les premiers peuples, un droit qui mettrait fin à l’exploitation par la province à l’occupation du territoire non cédé par les Premières Nations et à l’exploitation illégale des ressources que recèlent ces territoires usurpés par la province , explique le chef Picard.

Un débat national réclamé

Il demande du même coup que les partis politiques fédéraux s’engagent formellement envers un gouvernement fédéral qui rappellera les provinces à l’ordre en ce qui a trait à la responsabilité constitutionnelle à l’égard des premiers peuples .

Il réclame d’ailleurs un débat national à ce sujet, qui regrouperait autour d’une table les gouvernements fédéral, provinciaux et des premiers peuples.