Plus d’équité en santé, demande la présidente de l’Association médicale canadienne

S’attaquer aux inégalités en matière de santé et décoloniser le système sont des convictions fermes pour Katharine Smart. Si ces sujets sont d’actualité, ils ont toujours trouvé écho chez cette pédiatre de 46 ans qui a exercé dans des communautés éloignées, marginalisées, et qui est depuis peu la nouvelle présidente de l’Association médicale canadienne.

Pourquoi la possibilité de vous faire aider devrait-elle être différente en raison de votre origine économique? , demande d’entrée de jeu Katharine Smart, avant de répondre c’est un droit humain et nous devons faire mieux pour cela .

Le ton est donné. Celle qui a grandi dans une région rurale de la Saskatchewan s’est rapidement rendu compte que la santé dépendait de facteurs tels que les milieux économique et géographique ainsi que de l’enfance.

Les piliers de la Loi canadienne sur la santé sont censés être l’universalité, l’égalité d’accès. Mais ce n’est pas vrai. Et quiconque travaille dans ces endroits (éloignés, ruraux, marginalisés) le sait. Une citation de :Katharine Smart

Alors étudiante en médecine dans les années 90, elle passe deux étés dans un hôpital du Cap, en Afrique du Sud. Elle travaille essentiellement auprès d’enfants séropositifs. Et qui étaient ces enfants qui vivent avec le VIH? Des enfants de familles pauvres et marginalisées vivant dans les townships , constate-t-elle.

De retour au Canada, elle monte avec un collègue un projet destiné aux habitants du quartier Downtown Eastside de Vancouver, connu pour sa population en situation d’itinérance, dont plusieurs personnes sont des Autochtones.

Objectifs de ces étudiants : prodiguer des soins le soir et la fin de semaine, quand aucun autre service n’est disponible pour la population marginalisée du quartier. Le projet supervisé se veut alors interdisciplinaire avec des étudiants en médecine, en soins infirmiers, en pharmacie.

Qui vivait dans le Downtown Eastside? Des adultes qui étaient autrefois des enfants ayant subi des traumatismes intergénérationnels et des événements indésirables pendant leur enfance! , s'exclame Katharine Smart.

Depuis, elle n’a cessé de penser et de travailler pour ces enfants touchés par des expériences traumatisantes, pour ceux qui n’ont pas la même chance devant la vie et même dans le système de santé.

Qu’est-ce qui rend les gens en bonne santé? C’est une grande question. Nous comprenons de plus en plus que les gens sont en bonne santé en fonction de ce qu'ils sont et du lieu d’où ils viennent. Je vois tout le temps cela, surtout en tant que pédiatre! , précise-t-elle.

Populations marginalisées

Avec une formation en médecine d’urgence pédiatrique et en traumatologie pédiatrique, la Dre Smart a connu autant les grands hôpitaux où les installations sont bien dotées en termes de personnel et d’équipement comme l’hôpital pour enfants de l’Alberta à Calgary, mais aussi les petits centres où les ressources font défaut dans des communautés éloignées.

Elle a notamment été en résidence de pédiatrie un mois au Nunavut et a travaillé quelques années à Thompson, au Manitoba, à près de 800 km au nord de Winnipeg.

Elle y a desservi une grande population de membres des Premières Nations. Là, elle a gagné en expérience et a constaté les forces et les faiblesses du système de santé. Les leçons apprises dans les facultés de médecine ne s’appliquent pas forcément partout, a-t-elle découvert, et la collecte de données est très centrée sur le médecin plutôt que sur le patient.

Une grande partie de ce que nous faisons est parfois plus une question d’efficacité et en rapport à nos besoins plutôt qu'une collaboration avec le patient. En particulier pour les familles qui ont été marginalisées au fil du temps, cela peut être très intrusif , explique-t-elle.

Selon elle, le médecin pose de multiples questions pour répondre à sa liste sans parfois demander la permission, sans avoir la confiance, sans savoir si les gens veulent le partager.

Décolonisation

De là germe l’idée de faire différemment. Être plus flexible dans la manière de fournir le service, sortir des sentiers battus pour rassurer les gens, imaginer autrement le système traditionnel de santé qui fonctionne, certes, pour beaucoup de gens, mais pas pour tous, encore moins pour ceux qui sont marginalisés.

En 2017, une nouvelle fois confrontée aux défis d’accès aux soins et par ricochet à l’inégalité en santé à Whitehorse, elle passe de la parole à l’acte en montant un programme de santé infantile avec le soutien du gouvernement du Yukon.

Le programme, élaboré en collaboration avec le Conseil des Premières Nations du Yukon, permet par exemple d’offrir des cliniques au sein même de centres culturels comme celui de Whitehorse, le centre culturel Kwanlin Dü.

L’enfant et sa famille peuvent venir consulter sans être envoyés par un autre médecin, évitant ainsi d’aller raconter leur histoire à plusieurs personnes avant d’accéder au pédiatre.

Dans le centre, ils trouvent aussi des aînés pour du soutien, de la nourriture, une prise en charge des autres enfants lors du rendez-vous. Et ce dernier, soutient Katharine Smart, est plus informel, sous forme de discussion et d’échange, ce qui est bien différent de l’expérience traditionnelle dans un cabinet de médecin .

C’est un exemple de décolonisation des soins de santé. Le Conseil des Premières Nations du Yukon a proposé le modèle et nous nous sommes adaptés à leur vision plutôt que l’inverse, ce qui se produit généralement. Ce type de partenariat est vraiment important! , dit-elle avec entrain et fierté.

Katharine Smart estime qu’il faut aussi élaborer des politiques antiracistes, car le racisme existe dans nos systèmes de santé, il faut l’admettre . Elle espère que les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation seront mises en œuvre rapidement. Un des appels était de reconnaître et de mettre en œuvre les droits des Autochtones en matière de soins de santé.

Ottawa planche notamment sur une loi destinée à améliorer l'accès des Autochtones à des services culturellement adaptés.

Même si elle constate des changements concrets et une prise de conscience nationale, elle déplore que certains services essentiels pour la santé physique, comme l’accès à l’eau potable, ne soient toujours pas disponibles partout.

Dans cette élection, il n’y a pas eu beaucoup de discussions sur les questions autochtones. L’un des problèmes est l’eau potable. Combien de communautés n’en ont toujours pas en 2021 au Canada? C’est ridicule , s’emporte-t-elle.

Katharine Smart a de multiples autres activités : elle a notamment créé une bourse en santé publique autochtone et elle est inscrite au certificat en santé publique autochtone de l’Université de la Colombie-Britannique.

Pour l’instant, elle veut avec sa voix porter, dans le débat national, les sujets qui lui tiennent à cœur et c’est pour cela qu’elle a choisi de s’impliquer dans l’association médicale canadienne.

Car, selon elle, l’association se concentre sur les questions qui lui tiennent personnellement à cœur comme médecin : une meilleure santé pour les Canadiens, un meilleur système et de meilleures conditions pour le personnel de santé.

Évoquant les nombreuses dépressions du personnel de santé, elle estime qu'il est urgent de prendre au sérieux l’établissement d’une nouvelle culture médicale et d’un système qui permette aux médecins d’être en bonne santé afin de fournir des soins durables et de qualité.

Plus de voix autochtones

Le volet caritatif de l’AMC, la fondation AMC, vient d’octroyer une subvention d’un million de dollars à l’Association des médecins autochtones du Canada pour un programme de mentorat.

Dans un an, Katharine Smart sera remplacée par Alika Lafontaine, le premier médecin autochtone à devenir président de l’AMC.

Nous avons besoin de plus de voix autochtones qui sont dans les soins de santé pour à la fois créer des espaces plus sûrs pour les patients et aussi apporter cette perspective au leadership du système médical. Une citation de :Katharine Smart, présidente de l'AMC

Aucun doute pour elle, ces actions significatives peuvent créer un réel changement.