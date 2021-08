Terres autochtones au Brésil : bond de 500 % de l’extraction minière illégale

L'extraction minière illégale au Brésil a bondi de 495 % dans les réserves autochtones et de 301 % dans les zones protégées entre 2010 et 2020, selon une étude indépendante publiée lundi.

La plateforme collaborative MapBiomas, qui s'est appuyée sur des images satellite et des données produites par l'intelligence artificielle, a révélé par ailleurs que l'extraction de minerai – légale et illégale – avait été multipliée par près de six entre 1985 et 2020 au Brésil, dont 72,5 % dans la seule Amazonie

Quand nous croisons les informations des terres dont le minerai est exploité avec les réserves autochtones et les zones protégées, nous sommes surpris de la quantité de minerai [extrait] dans les zones interdites , a expliqué Pedro Walfir, enseignant à l'Université fédérale du Pará, l'un des coordinateurs de cette étude.

L'orpaillage est interdit sur les terres autochtones et quasiment toujours dans les zones protégées du Brésil.

Selon Mapbiomas, 40,7 % des terres où se mènent des activités d'orpaillage clandestin, généralement sur une échelle artisanale, se trouvent dans des zones protégées (parcs naturels entre autres). Et 9,3 % se trouvent sur des terres autochtones, la plupart étant concentrées dans les réserves des nations Kayapo et Munduruku, dans l'État amazonien du Pará (nord).

Huit des dix zones protégées les plus touchées par l'orpaillage clandestin, essentiellement aurifère, sont elles aussi situées dans l'État du Pará.

Ces activités sont très nuisibles à l'environnement, les garimpeiros utilisant, pour séparer l'or, du mercure, qui pollue ensuite les rivières, se concentre dans la chair des poissons et contamine les populations locales.

Ces données confirment l'accélération des atteintes à l'environnement au Brésil, qui héberge 60 % du territoire de l'immense Amazonie.

La destruction du milieu naturel s'est encore accélérée depuis l'arrivée au pouvoir du président Jair Bolsonaro en janvier 2019, avec une hausse importante du nombre d'incendies et de surfaces déboisées.

Le président d'extrême droite est favorable à l'ouverture des terres autochtones à l'exploitation minière et agricole notamment. Le gouvernement, qui a le franc soutien du puissant lobby de l'agroalimentaire, tente actuellement de faire approuver divers projets de loi en ce sens par le Parlement.