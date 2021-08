Manifestation contre le pipeline de la Ligne 3 d'Enbridge Energy

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des agents embarquer des manifestants dans un autobus, alors que des dizaines de policiers encerclaient des protestataires.

Environ 1000 manifestants se sont réunis à l'occasion d'un grand rassemblement, demandant au gouverneur démocrate Tim Walz et au président, Joe Biden, de retirer les permis de ce projet de remplacement d'oléoduc et de le fermer définitivement.

Des agents ont prévenu les militants que leur permis de manifester avait expiré jeudi soir et que les récalcitrants seraient interpellés. Ils en ont arrêté quatre.

Ces militants pour les droits autochtones et l'environnement affirment que le projet viole les traités des Premières Nations et aggrave les changements climatiques. De plus, des déversements contamineraient des régions où les Autochtones chassent, pêchent et récoltent du riz sauvage.

La Ligne 3 commence en Alberta et emprunte une partie du Dakota du Nord avant de traverser le nord du Minnesota jusqu'au terminal d'Enbridge, à Superior au Wisconsin.

Le segment de 542,35 kilomètres du Minnesota est le dernier tronçon à remplacer de l'oléoduc construit dans les années 1960. Les travaux ont débuté en décembre.