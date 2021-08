Dix ans à la tête de Kanesatake : « Une grande éducation et un honneur »

C’est un chef fatigué et déçu d’avoir perdu l’élection, mais fier d’avoir servi Kanesatake pendant dix ans, réduisant la dette, se battant contre un pipeline et poussant pour implanter une police autochtone, qui dresse son bilan. Toutefois, il le concède, il aurait pu mieux faire dans une communauté divisée et sous tension avec son voisin.

Pour moi, les 10 ans, c’était une grande éducation et un honneur d’avoir représenté ma communauté, d’avoir fait des progrès comme on l’a fait , s’exclame Serge Otsi Simon.

Le 31 juillet 2021, celui qui se présentait pour un quatrième mandat a perdu face à Victor Bonspille, qui siégeait précédemment au conseil à titre de chef en matière de logement, de culture et d'enjeux liés à la jeunesse.

Dans un parc près de la communauté située à environ 40 minutes à l'ouest de Montréal, l’ancien grand chef dit tout de même regretter d’avoir perdu les élections.

Il espérait notamment continuer à faire des progrès avec les autres dirigeants des Premières Nations du Québec. D’ailleurs, avoir siégé et avancé avec ses collègues des autres nations sur des dossiers pendant ces années a été un honneur, précise-t-il avec fierté.

En dressant son bilan, il concède ne s’être pas suffisamment battu pour son poste; il évoque la crise cardiaque qu’il a eue en avril, les problèmes qu’engendre la COVID dans la gestion d’une communauté, les menaces que sa famille et lui ont reçues...

L’élection était, j’hésite à le dire, mais peut-être un peu trop pour moi. J’avais les mains fermement sur le bord d’une falaise et j’ai décidé de juste lâcher. Ça fait trop longtemps, mes mains sont fatiguées. Une citation de :L'ancien grand chef Serge Otsi Simon

10 ans sans repos

Territoire ancestral, dette, pipeline et sécurité ont été les grands thèmes des mandats de Serge Otsi Simon, en poste depuis 2011.

Mes 10 ans étaient de paver le chemin pour avoir un futur plus stable pour ma communauté , avance-t-il.

Pour pouvoir faire du développement économique et social, son objectif était d’abord de s’attaquer à la dette de Kanesatake qui s’élevait, à son arrivée, à environ 4 millions de dollars. Grâce aux efforts du grand chef et du conseil, notamment en réduisant leurs salaires, voire en s'en privant quelque temps pour le grand chef, la dette a été presque redressée.

On a continué de baisser la dette, à ramener de l’argent. On pouvait soumettre des programmes, des propositions pour un financement comme l’éducation, l’environnement , précise l’ancien grand chef.

Un point important de son bilan est le combat mené - et gagné- contre le pipeline Énergie Est de TransCanada. Son tracé prévoyait de traverser le territoire que revendiquent les Mohawks de Kanesatake, la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes. Serge Otsi Simon était l'un des principaux adversaires autochtones de ce projet.

Il y a des chefs qui voulaient possiblement prendre les bénéfices des redevances du pipeline, mais j’ai prévenu qu’il ne passerait pas par chez nous, donc pas de bénéfices , lance-t-il. Puis, il raconte comment, avec les chefs autochtones de l’ouest et de l’est du Canada, une alliance s’est finalement formée.

En 2018, quelque 150 Premières Nations du Canada et des États-Unis ont signé un traité d’alliance contre les projets d’expansion liés aux sables bitumineux.

C’était vraiment fantastique d’explorer et d’avancer. On m’a dit que ça faisait plus de 200 ans depuis la dernière fois que les Premières Nations avaient eu un traité de ce genre. Ça m’a rendu extrêmement fier!

L'ancien grand chef de Kanesatake, Serge Otsi Simon Photo : Radio-Canada / Marie-Laure Josselin

Des projets pour les aînés, les enfants, l’environnement, le rapatriement de la protection de la jeunesse avec C-92, sa tête en était remplie, dit-il, mais impossible de les mettre en pratique, une fois la dette épongée, sans une communauté qui puisse vivre en toute sécurité.

Depuis 2004, Kanesatake n’a plus de police autochtone et c’est la Sûreté du Québec qui patrouille la communauté mohawk.

L’ex-grand chef ne compte plus les fois où il a réclamé à Québec un corps de police autochtone, évoquant notamment le vandalisme, la multiplication de cabanes à cannabis illégales, la criminalité qui s’ingère dans les affaires de sa communauté et deux grosses émeutes, dont une, affirme-t-il, où il a craint pour sa vie.

Finalement, Québec a annoncé que des pourparlers étaient en cours pour ramener une force policière autochtone sur le territoire après que des centaines de fêtards s’étaient réunis à Kanesatake au mépris des règles sanitaires encore en vigueur et le meurtre d’un homme lié au crime organisé.

Ça a pris un meurtre en plein jour sur mon territoire pour qu’on dise : OK, on va s’asseoir avec vous. Avant ça, Québec ne voulait jamais rien savoir , s’exclame-t-il. Dix ans, je me suis battu pour avoir ces ressources et on me les a toujours refusées avec jamais une bonne excuse!

Dès son arrivée en poste, les revendications territoriales étaient aussi dans sa ligne de mire, un sujet qui a créé beaucoup de tensions avec des membres de sa communauté lors des négociations avec le fédéral.

Ottawa a déposé sur la table 128 millions de dollars. Mais comme le tout était confidentiel, Serge Otsi Simon indique avoir donné de l’information limitée sur les négociations . Les reproches ont fusé sur le manque de consultation et plusieurs ont même dit qu’il vendait les terres.

Or, il s’en défend et précise qu’il n’était pas question de vente, mais de compensation pour ce qui a été perdu historiquement, et que même les conditions de l’offre étaient inacceptables pour lui. Mais, pour s’assurer que les pourparlers continuent, à cause de la confidentialité, il ne pouvait pas consulter sa population.

J’aurais jamais dû rêver si grand , dit-il les yeux pensifs, mais je sais qu’il y a des enjeux comme le manque de consultation que les gens n’ont pas compris, mais ça, c’est de ma faute .

Le difficile équilibre de la gouvernance

Gouverner une communauté qui est toujours rongée par les divisions internes et le traumatisme de la crise d’Oka, ajouté à un voisin avec qui les tensions n’ont fait que croître, c’est extrêmement difficile , reconnaît l’ex-grand chef.

Le grand chef est responsable de tous les malaises, mais n’a le crédit d’aucun succès. Une citation de :Serge Otsi Simon

Même s’il dit s’en foutre de la reconnaissance et vouloir seulement le succès de la communauté , la position est délicate : un équilibre précaire qu’il faut garder constant, surtout quand il y a l’implication de différents ordres de gouvernement.

Le maire d'Oka, Pascal Quevillon, et le grand chef de Kanesatake, Serge Otsi Simon, à l’entrée principale du parc d'Oka. Des membres de la communauté de Kanesatake veulent empêcher les visiteurs d'entrer dans ce lieu afin de se protéger contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Avec le maire de la municipalité voisine d’Oka, Serge Otsi Simon était à couteaux tirés. La tension entre les deux hommes politiques n’a cessé de monter ces dernières années à propos des terrains qu’un promoteur veut céder à Kanesatake, une décision contestée par le maire d'Oka Pascal Quevillon.

En janvier, le Conseil Mohawk de Kanesatake a décidé de poursuivre devant les tribunaux la Ville d’Oka et le gouvernement du Québec à qui il reproche l’adoption récente d’un règlement qui fait de la célèbre pinède un site patrimonial municipal.

C’était hautement insultant pour nous. J’ai intenté une poursuite judiciaire contre Oka. Et les traditionalistes [de la communauté mohawk], m’ont envoyé une lettre me demandant de cesser, pourtant c’est un enjeu qu’on aurait pu voir ensemble! , s'exclame-t-il.

Car les tensions n’étaient pas qu’avec la Municipalité d'Oka. Les Mohawks traditionalistes de Kanesatake, qu'on appelle les Rotinonhseshà:ka, ne reconnaissent pas l'autorité du conseil de bande. Pour eux, il s'agit d'une structure coloniale imposée par la Loi sur les Indiens.

Le conseil de bande est là. On est coutumier, ce n’est ni un organisme fédéral ni colonial, on l’a choisi. […]. On s’adapte dans le temps où on vit, et le conseil est tout simplement un reflet de cette réalité , exprime-t-il.

Il espère que les divisions dans sa communauté vont cesser pour éviter de tourner en rond afin de plutôt travailler ensemble en baissant le ton .

Le spectre d’Oka

La crise d’Oka est encore bien présente 31 ans plus tard. Elle a laissé des séquelles internes encore non guéries. Beaucoup la voient encore avec un air de romantisme : une Première Nation qui se soulève ; mais la réalité est bien plus complexe : des incidents se sont produits, pas juste avec la Sûreté du Québec, mais à l’interne aussi.

Alors, à chaque grand moment de son mandat, la crise d’Oka n’était pas très loin dans les pensées de Serge Otsi Simon. Pour éviter une autre crise de la sorte, il a préféré la voie des tribunaux.

J’ai essayé de régler les choses amicalement le plus possible, mais quand ça ne l’était pas, au lieu de verser dans la violence, la confrontation, on appelle nos avocats. Aujourd’hui, le champ de bataille, ce sont les tribunaux et moi, je trouve qu’on a de bonnes causes , soutient-il, convaincu.

La colère qu’il a depuis la crise d’Oka ne s’est pas forcément dissipée, mais l’ex-grand chef assure l’avoir transformée pour aller de l’avant. La colère ne peut pas devenir la source de ton action. Elle peut être utilisée pour changer ta détermination afin d’aboutir à quelque chose de plus positif!

S’il a déjà eu quelques propositions professionnelles pour la suite, il ne veut rien en dire et préfère se concentrer sur sa santé et sa famille, celle qui, au final, s’est le plus sacrifiée pendant ses mandats, estime-t-il.

Un chef, selon lui, doit utiliser son bon sens, mais aussi doit s’éduquer. Pas nécessairement dans le sens universitaire, mais il doit connaître les enjeux de sa communauté, son histoire, ses douleurs afin de prendre le bon chemin.