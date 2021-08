Joyce Echaquan : suggestion d'une radiation temporaire d'un an contre une infirmière

L’infirmière entendue dans la vidéo tournée en direct par Joyce Echaquan, peu avant son décès, a reconnu sa culpabilité à deux chefs disciplinaires devant le Conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Une radiation temporaire d'un an a été demandée par les parties.

Dans sa plainte, le syndic de l’ OIIQOrdre des infirmières et infirmiers du Québec soutient qu’elle a fait preuve de violence verbale envers une cliente (sic), mais aussi preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués à une cliente, en ne procédant pas à l’évaluation requise par son état de santé.

Je me sens mal, je ne l’ai pas dit de façon consciente , a lancé l’infirmière reconnaissant avoir fait beaucoup de mal.

Cette infirmière avait été congédiée par l'hôpital de Joliette à la suite de la mort de Joyce Echaquan.

Je me mets à la place de la famille, je leur ai fait beaucoup de peine, j’ai fait beaucoup de peine aux Premières Nations et j’ai sûrement déçu beaucoup de personnel avec qui j’ai travaillé , a-t-elle poursuivi.

Elle a aussi reconnu ne pas avoir suivi le protocole.

L’avocat du syndic et celui de l’infirmière se sont entendus pour suggérer au tribunal indépendant de l’OIIQ d’imposer à l’infirmière une radiation temporaire d’une année pour la violence verbale et une radiation temporaire de six mois (purgée concurremment) en ce qui concerne la négligence.

Selon l’avocat du syndic, Alain Galarneau, ces sanctions, plus sévères que la normale, sont demandées en raison de la gravité particulière de l’infraction, la gravité particulière des propos tenus et de la position de vulnérabilité de la cliente .

Les paroles que l’intimée a prononcées sont non seulement inacceptables, mais elles sont aux antipodes de ce qui est attendu de la part d’une infirmière. Une citation de :Alain Galarneau, avocat du syndic

De plus, Alain Galarneau a soutenu que ces propos ont affecté le lien de confiance du public envers la profession.

Il a toutefois noté que l'infirmière, qui travaillait à l'hôpital de Joliette lors des évènements, avait plaidé coupable et qu’elle était reconnue généralement comme une bonne infirmière par ses pairs.

Son expérience -elle a une trentaine d’années d’expérience- aurait néanmoins dû l’empêcher de commettre ces infractions, a-t-il précisé.

Devant le conseil, l’infirmière a réitéré la même argumentation que lors des audiences publiques de la coroner Kamel sur le décès de cette mère de famille atikamekw qui avait au préalable reçu une pluie d’injures.

Elle a réitéré ne pas se reconnaître dans les propos tenus dans la vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et que, de toute sa carrière d’une trentaine d’années, elle ne s’était jamais fâchée contre un patient sauf lorsqu'elle avait été enregistrée par Joyce Echaquan, peu avant son décès fin septembre 2020.

Pourtant, lors de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel, une autre infirmière était venue témoigner que son ancienne collègue avait déjà, par le passé, tenu des propos méprisants envers une famille syrienne.

Espaces autochtones évite de mentionner le nom de l'infirmière par respect pour l'ordonnance de non-publication émise par la coroner Géhane Kamel lors des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan.

L’avocat de l’infirmière, Conrad Lord, a mentionné, à plusieurs reprises, le passé sans taches de sa cliente et rappelé qu’elle avait admis que ses propos étaient inacceptables, dénigrants, tout en niant avoir émis des propos discriminatoires.

Les propos ne visaient pas l’origine ethnique de la cliente, ce n’est pas en preuve , a-t-il indiqué.

L’audition de la plainte disciplinaire était publique, une centaine de personnes se sont connectées pour écouter.

L’affaire a été prise en délibéré.