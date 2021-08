Force et puissance, les œuvres à multiples interprétations de l’artiste Kyle Williams

À 30 ans, Kyle Williams fait l’art qu’il a toujours voulu faire : varié, référencé et souvent à double sens. Les œuvres du jeune mohawk de Kahnawake, au sud de Montréal, révèlent la force à travers la fragilité et le sublime dans la laideur.

Et ce n’est pas un hasard si sa première exposition en solo s’intitule Ka'shatsténhsera, ce qui veut dire grande force et puissance en langue mohawk. Avec la paix (Skennen) et un bon esprit (Kanikonnriio), c’est aussi l'un des trois principes importants de la constitution de la Confédération Haudenosaunee.

J’aime étonner les gens avec mes œuvres , lâche Kyle Williams en entrevue. Il y a très souvent différentes façons d’interpréter une même réalité ou un récit oral et c’est cette possibilité-là qui m’intéresse.

Dans le cadre de la Biennale d'art contemporain autochtone (BACA), l'artiste touche-à-tout a rassemblé à la galerie Art Mûr, sur la rue Saint-Hubert à Montréal, certaines de ses propositions. À l’entrée, la table est mise avec une sélection de tableaux hyperréalistes montrant d’énormes structures en aciers et en béton comme celui du pont Honoré Mercier.

Ce pont qui relie la banlieue de la Rive-Sud et Montréal éventre le territoire autochtone de Kahnawake , explique l’artiste. Sa présence est synonyme d’expropriation et d’oppression, mais il évoque également le savoir-faire de mon peuple sur les chantiers de construction reconnu comme les bâtisseurs de gratte-ciel.

Il semble que ces ponts pèsent lourdement sur notre histoire. Parfois, ces ouvrages bloquent le soleil et jettent de l’ombre sur le village. Ils sont à la fois le symbole de la destruction du paysage naturel et de la riche histoire mohawk de la ferronnerie. Une citation de :Kyle Williams, artiste

Les ponts peints par Kyle Williams rappellent le savoir-faire des Mohawks dans la construction des grandes structures en acier en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

L’opposition est explorée à son tour sur un diptyque en acrylique baptisé Hannah and her Horses (Hannah et ses chevaux). Dans une structure en mouvement qui fait penser aux œuvres circassiennes de Toulouse-Lautrec, on y voit une femme – Hannah, la cousine du peintre – en mode cavalière de compétition tentant de guider un attelage de deux chevaux.

La taille n’est pas toujours synonyme de puissance , indique l’artiste. Même s’il elle paraît petite à comparer aux chevaux, elle réussit pourtant à les maitriser avec une totale confiance .

Les oeuvres sont présentées à Montréal jusqu'au 18 septembre prochain Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

Kyle Williams lui est un grand gaillard. En débardeur, casquette vissée sur la tête et barbe bien fournie, le jeune homme passe ses temps libres avec son groupe de heavy métal iohseres qui signifie long hiver . Les portraits de l’expo sont d’ailleurs tirés des membres de la formation, tous originaires de la communauté de Kahnawake.

Ensemble, on interprète des chansons hard rock en langue mohawk , dit-il. On se définit par ce mélange fait de traditions orales et de musique moderne.

Les portraits sont inspirés des membres du groupe de heavy metal auquel appartient l'artiste. Photo : Radio-Canada / Ismaël Houdassine

L’union fait la force

Pièce maîtresse de l’exposition et jamais exposée jusqu’ici, la série Clans composée de dessins réalisés au crayon présente les symboles animaliers des clans du peuple mohawk : l’ours, le loup, la tortue et la bécassine. À cet ensemble, le jeune homme a ajouté au centre un cinquième dessin, la figure du Pacificateur dont on ne voit toutefois que les mains.

Le fameux Pacificateur a réuni les cinq nations mohawks, Oneida, Onondaga, Cayuga et Seneca, formant la Confédération Haudenosaunee , raconte Kyle Williams. Il leur a montré qu’il pouvait briser sans peine une flèche, mais qu’il était impossible pour lui d’en briser cinq .

L’image de ces mains qui agrippent avec force les flèches illustre à merveille cette métaphore d’alliance et de paix. C’est ce geste qui entremêle puissance et douceur que je trouvais intéressant à dessiner, les veines qui apparaissent pour montrer l’effort du mouvement. Une citation de :Kyle Williams, artiste

Le portrait du Pacificateur fait partie d'une série de dessins décrivant le système clanique Haudenosaunee. Photo : Photo fournie par Kyle Williams

L’artiste, diplômé en arts au Collège Dawson, refuse à faire le genre d’art que certaines personnes s’attendent à voir d’un Autochtone. Son travail n’est pas là pour plaire , mais plutôt pour secouer les esprits. Le piège c’est de tomber dans les fantasmes des autres et perdre sa véritable identité , rétorque-t-il.

Il reste que l’époque est maintenant favorable pour les jeunes artistes autochtones émergents, ajoute-t-il. Le milieu contemporain est aujourd’hui très curieux de découvrir de nouvelles propositions offrant d’autres visions et perspectives.

La preuve avec cette expo vibrante qui est le fruit du projet d’espace permanent de la Biennale d'art contemporain autochtone qui vise à soutenir les jeunes talents issus des Premières Nations.

Nous avons été réduits au silence depuis trop longtemps. Cela fait du bien de voir qu’aujourd’hui les voix des artistes autochtones attirent l’attention. Nous avons nous aussi beaucoup de choses à dire , laisse-t-il tomber.

L’exposition Ka'shatsténhsera est présenté du 14 août au 18 septembre 2021 à la galerie Art Mûr à Montréal.