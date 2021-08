Trois jeunes Autochtones attirés par l'armée

Ils viennent de communautés des quatre coins du Québec et même d'ailleurs. Ils ne parlent pas la même langue et ont chacun des parcours de vie bien distincts. Mais ils se retrouvent tous à marcher au pas, dans leur treillis militaires. Rencontre avec quelques jeunes Autochtones qui ont choisi de participer au programme Carcajou des Forces armées canadiennes.

Jimmy Flamand-Black est Atikamekw. Il est l’un des élèves de la première cohorte du programme Carcajou offert par les Forces armées canadiennes.

Ce programme permet aux jeunes Autochtones de recevoir une instruction militaire de base tout en (re)découvrant leur culture.

À l’été 2019, Espaces Autochtones partaient à la rencontre de ces jeunes qui ont passé plusieurs semaines à la base de Valcartier.

Certains d’entre eux n’ont pas poursuivi, mais d’autres, comme Jimmy, se sont engagés comme réservistes.

À l’époque, le jeune originaire de Manawan confiait que cette expérience allait le préparer pour [son] avenir, pour avoir un bon leadership . Aujourd’hui, le mot leadership est encore sur ses lèvres, autant que les légendes de sa culture qui font référence aux guerriers.

À mon retour de Valcartier, dans ma communauté, on m’a accueilli comme si j’étais quelqu’un d’important. Il y avait des aînés, le grand chef Constant Awashish était là, il était fier de moi, fier des Atikamekw qui veulent continuer dans l’armée , raconte-t-il.

Le soldat Jimmy Flamand-Black dans la tourelle d’un véhicule G-Wagon lors de sa formation à la Base Valcartier à l’été 2021. Photo : FAC / Sergent Vincent Lafond, Affaires publiques, 35e Groupe-brigade du Canada

Jimmy se souvient de l’ambiance lors du programme Carcajou. Combien c’était dur au début de s’en tenir à un horaire et de respecter l’autorité, lui qui était plutôt du genre à contredire les ordres qu’on lui donnait.

À mon retour de Carcajou, mes professeurs ont vu que j’avais changé. Je suis devenu un leader , raconte-t-il.

Jimmy partage désormais son temps entre son emploi comme surveillant dans l’école primaire de Manawan et celui de soldat réserviste au sein du 12e Régiment blindé de Trois-Rivières.

Pour s’y rendre, Jimmy a dû passer le permis de conduire et s’acheter une voiture, car Jimmy habite toujours à Manawan. Il a pu le faire grâce à son salaire de l’école primaire.

La cohorte du premier programme Carcajou (2019) s'est vu remettre deux plumes d'aigle par un aîné : un honneur. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Maryann Petiquay vient de Wemotaci. La jeune Atikamekw de 20 ans est entrée le 5 juillet dans la nouvelle cohorte Carcajou.

Elle n’est pas étrangère à ce milieu strict que peut être l’armée. Elle est en effet inscrite au collège d’Alma en techniques policières et compte bien intégrer l’École nationale de police à Nicolet.

J’ai vu pas mal de policiers dans ma communauté et je les voyais interagir avec les gens, les aider. Ils ont été des modèles pour moi , raconte-t-elle timidement.

Deux camarades d’Alma ont fait partie aussi de la cohorte 2019 de Carcajou. Une séance d’information a fini par la convaincre. Je voulais savoir à quoi ressemble la vie militaire, vivre une nouvelle expérience , dit-elle.

Maryann songe à suivre les traces de Jimmy Flamand-Black. Photo : FAC

Maryann a aussi vu en Carcajou l’opportunité de créer des liens d’amitié avec d’autres jeunes Autochtones. Il y en a un qui vient de l’Alberta , s’exclame-t-elle.

Onwaiewate Lazore, justement, n'est pas Atikamekw comme Maryann. Je viens d’Akwesasne , dit-il.

Cette communauté mohawk s’étend à la fois sur le territoire de la Montérégie au Québec, de l'Ontario et de l'État de New York.

S’il vit plutôt bien l’éloignement avec sa famille, il semblerait que sa mère ait plus de mal à accepter l’absence de son fils. C’est elle qui a semé la graine dans sa tête.

Onwaiewate trouve sa formation militaire plus facile que ce qu'il pensait. Photo : FAC

Elle [ma mère] a toujours voulu s’engager dans l’armée, mais sa famille ne l’a pas soutenue, à cause des relations tendues entre l’armée et les Mohawks , raconte le jeune de 17 ans.

Lui s’est rapidement glissé dans le moule. Il fait partie des jeunes qui s’attendaient à ce que les entraînements, les cours et la discipline soient bien plus difficiles.

La seule fois où Onwaiewate s’est senti intimidé, c’est lors de son arrivée à Valcartier.

Je me sentais seul, ça me faisait un peu peur que tout le monde parle français autour de moi. Une semaine après, je me suis habitué , dit-il.

Il faut dire que le programme Carcajou est offert au Québec dans les deux langues. Durant ces semaines, les jeunes apprennent beaucoup sur les cultures autochtones.

Cette année, 26 jeunes Autochtones participent au programme Carcajou qui allie camp culturel et instruction militaire de base. Un tiers sont des filles. Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Ainsi, Onwaiewate explique qu’il a découvert les spécificités des Métis et des Inuit. Maryann quant à elle, a découvert les secrets des plantes médicinales.

Lorsqu’on leur demande comment ils envisagent l’avenir, aucune des trois jeunes recrues n’a de réponse claire à donner. Onwaiewate répond qu’il a juste 17 ans et que s’il a choisi d’entrer dans le programme Carcajou, c’était avant tout pour découvrir le monde de l’armée.

Maryann envisage de rejoindre Jimmy, au 12e Régiment blindé de Trois-Rivières, mais veut aussi aller à l’École de police. Jimmy justement, ne sait pas encore s’il envisage une carrière dans l’armée, mais il ne se prive pas de dire timidement qu’il devrait bientôt obtenir le grade de caporal.