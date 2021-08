Enfants autochtones et pensionnats : l'identification sera longue

J’ai été bouleversée et en colère , lance-t-elle en entrevue. Mais avec mes collègues nous parlions des tombes depuis des années. Tout était déjà documenté. Les survivants qui sont sortis du silence ont raconté les mauvais traitements qu’ils ont subis et qu’ils ont vus d’autres enfants battus à mort dans les écoles. Mais les autorités n’ont pas voulu les écouter ou les croire.

Tout a changé en mai depuis la découverte des tombes anonymes à Kamloop en Colombie-Britannique, soutient-elle. La réalité est devenue soudainement implacable . Le nombre des victimes et la gravité des faits ont tellement choqué la population canadienne qu’il est dorénavant impossible de revenir en arrière, assure-t-elle.

Ce n’est plus des histoires ou des paroles entendues ici et là. Il y a les preuves concrètes : les os de tous ces enfants morts dans ces pensionnats.

Kona Williams est la première autochtone médecin légiste au Canada. Photo : Photo fournie par Horizon Santé-Nord

Kona Williams est connue pour être la première médecin légiste au Canada d'origine autochtone. Elle vit et travaille à l’hôpital Horizon Santé-Nord (HSN) situé à Sudbury en Ontario.

Chaque année, elle se penche sur des centaines de décès, mais jusqu’ici aucune communauté autochtone n’a encore fait appel à des enquêtes médico-légales pour identifier les corps des enfants, mais ça s’en vient , prévient-elle.

La première étape, et non la moindre, c’est de rassembler en amont autant de recherches que possible afin d’établir un contexte. Les témoignages, les archives ou d’autres sources sont autant d’informations utiles à collecter.

Les bonnes informations sur les limites et les possibilités du travail médico-légal doivent être mises à disposition des communautés autochtones pour que les familles puissent décider de ce qui est le mieux. Une citation de :Kona Williams, médecin légiste

C’est à la communauté de choisir comment elle veut procéder, précise Mme Williams. Avant de sortir une pelle pour creuser le sol et exhumer les restes des corps, les experts doivent d’abord entamer une véritable réflexion avec les communautés et les familles.

Car nous ne saurons jamais vraiment ce que nous allons trouver jusqu'à ce que nous commencions réellement le travail , dit-elle. Il y a des Premières Nations qui pourraient vouloir exhumer toutes les tombes d’un ancien site, tandis que d'autres pourraient vouloir seulement rendre hommage aux victimes en organisant des commémorations.

La Commission de vérité et réconciliation du Canada a estimé en 2015 que près de 4100 enfants sont morts en fréquentant les pensionnats, mais beaucoup pensent aujourd'hui que ce chiffre doit être revu à la hausse à la lumière des récentes découvertes. Photo : Reuters / Shannon VanRaes

Entre 1831 et 1996, plus de 150 000 enfants autochtones âgés de 7 à 16 ans ont été arrachés de leur famille pour être envoyés dans des pensionnats canadiens. En deux mois, plus de 1300 sépultures non marquées ont été découvertes sur les terrains de seulement quatre anciennes institutions à travers le pays.

Se préparer à faire d'autres découvertes

Kona Williams ne peut s’expliquer pourquoi il aura fallu autant de temps pour mener les premières recherches sur les anciens sites des pensionnats, mais elle évoque les 94 appels à l’action formulés en 2015 par le rapport de la Commission de vérité et réconciliation.

Il y a six ans, on y demandait au gouvernement fédéral et aux responsables religieux qui ont géré ces pensionnats de permettre l’identification des anciens sites, la protection des cimetières et d’informer les familles des lieux de sépultures des enfants morts dans ces institutions.

Il y aura un impact psychologique, émotionnel et spirituel sur toutes les personnes impliquées. Des soutiens appropriés doivent être mis en place avant de mener des enquêtes d’identification des restes humains. Une citation de :Kona Williams, médecin légiste

Il faut se préparer à d’autres découvertes du genre, car ce n’est qu’un début, avertit la médecin légiste. À mesure que le nombre de tombes non marquées augmentera dans les prochaines semaines ou les prochains mois, il faudra s’assurer de répondre aux préoccupations concernant la logistique et les cérémonies appropriées.

Pour y parvenir, Kona Williams invite les autorités à faire preuve d’une totale transparence envers les nations autochtones. Elles devront s’assurer que des entreprises sans scrupules ne puissent pas venir profiter de la tragédie.

Ma job consiste à mener des autopsies pour trouver des indices sur la cause du décès , explique-t-elle. Mais je suis consciente que dans ces cas-là, ce sera le début d’un processus long et complexe d’identification des corps.

Pour la médecin légiste, Kona Williams, les découverte des tombes anonymes dans l'Ouest canadien représentent un véritable tournant dans la reconnaissance nationale de la tragédie. Photo : AFP / Geoff Robins

Mme Williams recommande la création d'un comité national qui rassemblerait les experts médico-légaux, les aînés, les familles et les survivants des anciens pensionnats. Le travail scientifique et médico-légal doit être effectué avec une cérémonie appropriée impliquant les membres des Premières Nations , suggère-t-elle. Les médecins légistes vont également travailler avec des anthropologues, des archéologues des généticiens et des généalogistes.

J’ai le cœur en miette de savoir qu'il y a tant d'enfants partis, tant de potentiel perdu. Certains de ces êtres pourraient être des membres de ma propre famille. J'espère pouvoir honorer les enfants. Une citation de :Kona Williams, médecin légiste

Elle ajoute que si l’identification de chaque enfant peut être possible grâce à l'analyse de son ADN, il doit obligatoirement être comparé à des parents encore vivants.

Il est possible que nous ne puissions pas identifier chaque enfant ou que nous ne puissions pas réussir à déterminer la cause exacte du décès. Nous devons nous préparer à de telles éventualités. Il y a probablement des familles qui n’auront jamais de réponse.

Des années d’enquêtes, voire des décennies, sont à prévoir puisque les équipes seront appelées à étudier aussi bien les restes humains que les sépultures et les arbres généalogiques des victimes. Des questions éthiques vont probablement surgir, notamment en ce qui concerne les restes des enfants non identifiés. Comment allons-nous les honorer convenablement? , demande-t-elle.

La médecin légiste se dit toutefois prête à offrir son expertise et ses connaissances au cas où on ferait appel à ses services. Son père cri de la Première Nation Peguis au Manitoba est lui-même un survivant d’un pensionnat. Quant à sa mère, Mohawk de Kahnawake au Québec, elle a fréquenté dans son enfance une école de jour où l’acculturation était également de mise.