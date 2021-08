Jeunes acteurs autochtones recherchés pour une série sur les pensionnats

Nombreuses ont été les personnes à répondre à l’appel, mais il manque toujours des garçons de 8 à 12 ans des Premières Nations parlant français ou anishnaabemowin. Toutefois, cela ne ralentit pas le tournage, qui doit débuter mi-septembre.

Après avoir lancé un appel via les réseaux sociaux, l’équipe s’est déplacée à Kitigan Zibi, Pikogan, Lac Simon ou encore Wendake et Montréal pour faire les auditions notamment des enfants souhaitant jouer dans la série de six épisodes écrite et réalisée par la cinéaste et scénariste mohawk Sonia Bonspille Boileau.

On a découvert de belles personnes, des enfants pleins de talents, d’énergie, mais ça prend encore surtout des garçons. On se rend compte que beaucoup de filles sont intéressées, mais moins de garçons. Une citation de :Sonia Bonspille Boileau, cinéaste

Comme c’est l’été, peut-être préfèrent-ils jouer dehors plutôt que d’apprendre un texte et soumettre une vidéo , avance-t-elle en riant, avant de poursuivre avec une autre hypothèse. Se basant sur son expérience familiale, Sonia Bonspille Boileau a remarqué que ses filles aimaient davantage faire des vidéos sur TikTok, créer du contenu, mais ce n'est pas vraiment le cas de son fils.

L'équipe aurait aimé se déplacer dans davantage de communautés, notamment de l'Est-du-Québec, pour compléter la distribution, mais la pandémie de COVID-19 a freiné les déplacements.

Outre la difficulté de trouver des enfants intéressés, s'ajoutent les contraintes de disponibilité lors du tournage et de ressemblance physique avec les acteurs adultes qui camperont les mêmes personnages à quelques décennies d'intervalle.

Il y a un souci de casting cohérent. On a vu des enfants très talentueux que j'aurais aimé prendre, mais il faut cette cohérence. Les costumes et le maquillage peuvent aider, mais pas tout faire. La forme du visage ne peut pas être totalement différente de celle de l’adulte , explique la réalisatrice.

Tournée à partir de l’automne en territoire anichinabé avec l'appui de la communauté de Kitigan Zibi, la série suivra, au fil du temps passé et présent, l’histoire de deux Anichinabés enlevés à leurs familles respectives dans les années 1960 pour être éduqués dans un pensionnat. Les téléspectateurs les retrouveront plus tard dans leur vie, alors qu'ils tenteront de faire la paix avec ce lourd passé.

Les comédiens principaux adultes ont déjà été choisis : la Wendat Dominique Pétin, l’Innu Marco Collin ou encore l’Anichinabé Samian. Ils seront entourés de comédiens allochtones, dont Virginie Fortin et Mylène St-Sauveur.

Radio-Canada diffusera au printemps 2022 la première fiction dramatique écrite, réalisée et produite par des créateurs autochtones, Pour toi Flora. Photo : Radio-Canada

Une actualité à prendre en compte

La découverte de restes d’enfants près d’anciens pensionnats pour Autochtones, ces derniers mois, a changé un peu l’approche de la cinéaste pour embaucher des acteurs.

J’y vais avec encore plus de sensibilité, dit-elle. J’ai épuré des scènes d’auditions pour qu’elles soient le plus douces possible. Je parle aussi avec les parents, car je suis consciente que c’est un tremblement de terre sous nos pieds.

L’actualité a changé quelque peu le contenu de la série. Sonia Bonspille Boileau a fait un léger travail de réécriture.

Elle a aussi remarqué que les dernières découvertes ont aidé à sensibiliser un peu les comédiens et membres de l’équipe non autochtones.

Tout le monde savait que les pensionnats avaient existé, mais ces infos sont venues nourrir leur connaissance. Ils ont encore plus envie de porter l’histoire avec nous! Une citation de :Sonia Bonspille Boileau, cinéaste et scénariste mohawk

Toutefois, elle essaie de ne pas changer ses objectifs ni le parcours qu’elle voulait prendre, puisque la série a été conçue en 2017 puis écrite les deux années suivantes.

On était prêt à tourner en 2020, mais la pandémie est arrivée donc cela fait longtemps que je voulais que cette histoire prenne vie. Donc là, on a encore plus envie de la raconter, la crier , lance-t-elle.

Les six épisodes d’une heure, produits par Jason Brennan pour Nish Media, seront diffusés en 2022, d’abord offerts en primeur pendant une semaine en langue anishinaabemowin, sous-titrés en français, puis ensuite diffusés en version originale française sur ICI Tou.tv Extra. Ultérieurement, Pour toi Flora sera présentée sur ICI Télé et sur la chaîne APTN.