Une ode théâtrale au territoire atikamekw à Présence autochtone

Avec sa pièce Notcimik, là d’où vient notre sang, qui sera présentée pour la première fois dimanche et lundi dans le cadre du festival Présence autochtone, à Montréal, la dramaturge atikamekw Véronique Basile Hébert souhaite rendre hommage au territoire de ses ancêtres et à l'histoire de sa nation.

''Notcimik'' veut dire "la forêt" en atikamekw, mais la traduction littéraire c'est ''là d'où vient notre sang'' , explique Mme Basile Hébert.

Le territoire est fondateur de notre culture, de notre identité et de notre langue, chez nous, les Atikamekw , souligne-t-elle.

Le but, c'est de rendre hommage au territoire et à la culture atikamekw, qui sont intimement liés. J'ai toujours eu un sentiment d'amour, de respect et d'appartenance envers le territoire. C'est ce que je veux transmettre aux gens. Une citation de :Véronique Basile Hébert, dramaturge

La prestation que propose Mme Basile Hébert est une mise en voix d’un texte en trois actes.

Une mise en voix, c'est une lecture qui est performée avec des personnages, mais sans déplacement sur la scène , indique la dramaturge originaire de la communauté de Wemotaci. Les mesures sanitaires nous ont forcés à repenser le rendu de cette œuvre-là.

C'est une formule expérimentale, ajoute-t-elle. Il y aura des projections d'images d'archives sur la scène et sur un bâtiment situé tout près. Il y aura également de la musique improvisée par le compositeur anichinabé Emilio Wawatie. Nous serons aussi accompagnés du groupe de drummers Northern Voice.

Le théâtre pour se rappeler l'histoire oubliée

Le texte que présenteront Mme Basile Hébert et trois autres lecteurs est le résultat d’une quête intellectuelle et spirituelle de plusieurs années, souligne la doctorante en études et pratiques des arts à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui détient une maîtrise en dramaturgie de l’Université d’Ottawa.

Il y a le côté création, mais le côté documentaire aussi, précise-t-elle. Le texte s'appuie sur des archives aussi. C'était important pour moi parce que, comme artiste, on est inspiré par quelque chose d'impalpable parfois, mais il y a aussi le concret, et je voulais transmettre les deux.

La dramaturge espère par ailleurs pouvoir, par cette performance, mettre en lumière des parties de l'histoire des Atikamekw qui ont été occultées.

Beaucoup de facettes de l'histoire ont été oubliées, ont été enfouies. Il y a plusieurs événements que les Atikamekw ont vécus à travers les derniers siècles dont on ne fait pas mention. Parfois, on les effleure, mais on les traite comme des données sans valeur émotive. Une citation de :Véronique Basile Hébert, dramaturge

En tant que femme de théâtre, [...] je me suis dit que c'était le moment et le lieu de commémorer et de nommer ces événements passés , dit-elle.

Une rédaction de plusieurs années

Véronique Basile Hébert a commencé à rédiger le texte de Notcimik, là d’où vient notre sang en 2016.

C’était au retour d’un voyage au Mexique, lorsque j’ai fait des découvertes intéressantes sur les cultures autochtones, dit-elle. J’ai senti le besoin et le devoir de transmettre ces informations-là.

Elle en a complété l’écriture cette année, alors bouleversée notamment par le décès de Joyce Echaquan.

C’est un texte qui a pris son temps, remarque-t-elle. Le fait qu’il arrive à ce moment-ci, ce n’est pas pour rien. Avec tout ce qui se passe dans les communautés autochtones au pays, nous sommes dans une époque où les choses se révèlent.

Notcimik, là d’où vient notre sang, de Véronique Basile Hébert, sera présenté dimanche et lundi à 20 h à la place des Festivals, dans le Quartier des spectacles, à Montréal.

Les places pour y assister sont limitées, il est donc nécessaire de réserver sur le site web du festival Présence autochtone  (Nouvelle fenêtre) .