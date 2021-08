Lancement du festival Présence autochtone dans « un contexte de vérité »

Nous sommes sortis de la noirceur pandémique. On peut enfin renouer avec le public , salue André Dudemaine, directeur du festival.

Mais pas seulement. Plus profondément, les artistes autochtones ont toujours eu à surmonter des traumatismes collectifs et à créer de la joie, de l’humour malgré tout. On considère que le festival est un moment de joie arraché à la nuit , poursuit-il.

Cette année, l'événement se tient peu après qu'on eut révélé au grand public l'existence de nombreuses sépultures anonymes aux abords d’anciens pensionnats pour Autochtones. Est-ce que cela touche le festival? Oui et non , répond M. Dudemaine.

On considère que ces faits sont connus depuis longtemps, note-t-il. En tant qu’organisme des Premières Nations, on a toujours programmé ce drame en arrière-plan.

Ce qui a changé, c’est la conscientisation du grand public quant à cette réalité.

À cause du moment de vérité que vit l’opinion publique, il faut répondre à cette situation nouvelle. Une citation de :André Dudemaine, directeur du festival Présence autochtone

Le festival propose depuis ses débuts des films inédits reliés aux cultures autochtones du monde entier. Cette année, il offre à nouveau une programmation qui rend hommage aux cinéastes autochtones d'ici et d'ailleurs.

Si l’année dernière la programmation était entièrement en ligne à cause de la pandémie, cette année les rassemblements sont permis. Mille personnes pourront se réunir sur la place des Festivals et les cinémas pourront se remplir à moitié.

Généralement, 10 000 personnes participent au festival. Si on pouvait atteindre la moitié de ce chiffre cette année, ce serait un miracle , dit M. Dudemaine.

La soirée de lancement se tiendra au cinéma Impérial, mardi, de 19 h à 21 h. Monica Ille, cheffe de la direction d’APTN, Pierre Karl Péladeau, chef de la direction et président de Québecor, et Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, seront présents.

Au cours de cette soirée seront projetés Amber and Ashes, d'Alix Van der Donckt-Ferrand, sur un scénario et une narration de Floyd Favel, ainsi qu'Ataatatsiaq (grand-père), de Lisa Koperqualuk. Les trois documentaristes seront sur place.

Le festival se tiendra jusqu'au 11 août.