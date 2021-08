Une vague porte de nombreuses femmes autochtones à des postes de pouvoir

Récemment, trois femmes ont été élues à des postes importants : Mandy Gull-Masty comme grande cheffe de la nation crie, Kahsennehawe Sky-Deer à la tête du Conseil mohawk de Kahnawake et RoseAnne Archibald au poste numéro un de l'Assemblée des Premières Nations.

Les communautés demandent du changement, et comment l'obtient-on, ce changement ? Eh bien, les femmes présentent une perspective différente , soutient Lynne Groulx, la PDG de l'Association des femmes autochtones du Canada.

Les communautés veulent le changement, ajoute Mme Groulx. Elles sont en crise. Nous savons que nous avions des sociétés matriarcales : les femmes étaient jadis impliquées dans des rôles de leadership.

Bien qu'elles doivent affronter le sexisme, parfois au sein de leur propre communauté, Mme Groux dit s'attendre à voir davantage de femmes autochtones se présenter à des élections.

Mme Gull-Masty a obtenu 64 % des voix lors du second tour des élections au sein de la nation crie, jeudi. Le fait d'avoir brisé le plafond de verre est un plaisir absolu , s'exclame-t-elle, mais elle convient que d'autres femmes cries ont contribué à ouvrir la voie.

Nous avons eu beaucoup de femmes influentes. Elles n'avaient peut-être pas de titre officiel, mais elles ont joué un rôle important dans notre développement. Une citation de :Mandy Gull-Masty, grande cheffe du Grand Conseil des Cris du Québec

Mandy Gull-Masty est la première femme grande cheffe du Grand Conseil des Cris du Québec Photo : Crédit : Jared Gull

Mme Gull-Masty, qui avait été élue cheffe adjointe en 2017, dit que sa principale priorité est de retourner dans les différentes communautés pour rencontrer les dirigeants locaux, les conseils de jeunes et les aînés.

Je voulais que nos jeunes se sentent vraiment engagés dans ce processus pour qu'ils se sentent à l'aise de participer et qu'ils comprennent la gouvernance et la nation cries , explique-t-elle.

Selon elle, l'intégration des valeurs et des traditions cries dans le processus décisionnel est une priorité majeure. S'ajoute à sa liste la protection de la langue, de la culture et de la terre cries.

Mme Gull-Masty souhaite que les jeunes qui vont poursuivre ailleurs des études supérieures puissent avoir des occasions de revenir créer des entreprises dans la communauté.

Ç'a été mon cheminement. J'ai dû quitter ma communauté pour aller au collège et à l'université. Quand je suis revenue, ç'a été un grand défi de réintégrer ma communauté et de trouver un emploi.

À Kahnawake, Mme Sky-Deer est ravie de voir que d'autres femmes sont élues.

Selon elle, il est important de revenir aux formes traditionnelles de gouvernance, qui incluent la présence de femmes dans des postes de pouvoir. Traditionnellement, note-t-elle, les mères de clan sélectionnaient les chefs.

Elle compte rencontrer de nouvelles élues autochtones et espère qu'elle aura l'occasion de travailler avec elles.

C'est pour moi une source d'inspiration et, si les femmes peuvent s'unir et montrer une façon différente de faire les choses, des changements se produiront. Une citation de :Kahsennenhawe Sky-Deer, grande cheffe de Kahnawake

Michèle Audette, qui a été nommée au Sénat jeudi, rappelle que ces victoires de femmes, ainsi que la nomination de Mary Simon au poste de gouverneure générale – la première Autochtone à occuper ce poste – surviennent après des années d'efforts.

Michèle Audette est devenue sénatrice la semaine dernière. Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

C'est plus qu'une coïncidence. C'est le travail acharné de nos ancêtres, de la population et de nos alliés , souligne-t-elle.

L'ancienne commissaire de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) croit que ces victoires envoient un message positif aux jeunes femmes et filles.