Mandy Gull-Masty, première femme élue grande cheffe des Cris du Québec

Ancienne grande cheffe adjointe du Grand Conseil des Cris pendant quatre ans, Mandy Gull-Masty a battu le musicien militant Pakesso Mukash, au terme du vote de jeudi, après avoir failli être élue dès le premier tour il y a deux semaines.

Selon les résultats officiels du second tour, Mme Gull-Masty a obtenu 3120 voix, soit 64 % des votes, et son rival Pakesso Mukash en a obtenu 1779, soit 36 % des votes.

Le développement des ressources, la protection des terres, mais aussi la revitalisation de la langue crie et l'avenir de l'économie crie ont été au cœur de la campagne de Mme Gull-Masty.

Je veux vraiment voir des investissements dans la langue crie, dans notre mode de vie et dans notre savoir , a déclaré Mme Gull-Masty, qui a étudié d'arrache-pied pour retrouver sa maîtrise du cri pendant ses premières années en politique.

Le leadership féminin autochtone continue ainsi sa progression dans différentes sphères.

Ces dernières semaines ont été marquées par l'élection de RoseAnne Archibald, première femme à la tête de l’Assemblée des Premières Nations (APN), mais aussi de Kahsennenhawe Sky-Deer, première femme grande cheffe de Kahnawake, et de Mary Simon, première Autochtone nommée gouverneure générale. Sans oublier Michèle Audette, nommée sénatrice jeudi.

Dans la course au poste de grand chef adjoint, Norman A. Wapachee d'Oujé-Bougoumou a battu l'ancien grand chef adjoint Ashley Iserhoff de Mistissini avec 59 % des voix au deuxième tour de scrutin.

M. Wapachee a fait campagne pour accroître la collaboration entre les organisations cries, protéger la terre et s'attaquer aux enjeux sociaux. Il y a 13 634 électeurs dans les dix communautés cries, y compris ceux qui résident à l'extérieur du territoire.

La Grande Alliance de la discorde

Les trois candidats au poste de grand chef du Grand Conseil des Cris lors d'un débat à Chisasibi début juillet Photo : Gracieuseté : Pakesso Mukash

Après être arrivé en deuxième position au premier tour du scrutin le 14 juillet, le négociateur cri de longue date et grand chef sortant Abel Bosum avait décidé de se retirer de la course, laissant Mme Gull-Masty et M. Mukash en lice pour le second tour.

Ces deux derniers avaient critiqué la façon dont la Grande Alliance avait été présentée aux Cris. Il s'agit d'une entente de développement économique s'élevant à 4,7 milliards de dollars et signée entre les dirigeants cris et le premier ministre du Québec en février 2020.

L'entente comprend un projet de chemin de fer, un port en eau profonde et d'autres infrastructures permettant un meilleur accès aux ressources minérales de l'Eeyou Istchee, ainsi que la protection de certains territoires.

Mme Gull-Masty était grande cheffe adjointe lorsque la Grande Alliance a été signée, mais affirme que le gouvernement de la Nation crie doit faire davantage pour communiquer sur cette entente.

Il y a beaucoup de questions à l'heure actuelle [...] sur la façon dont le processus décisionnel est entrepris, surtout lorsqu'il s'agit de conclure une nouvelle entente , a indiqué Mme Gull-Masty. Le processus d'approbation [...] doit être clarifié.

Le DJ et lauréat d'un prix Juno Pakesso Mukash, qui est aussi le fils de l'ancien grand chef Matthew Mukash, était arrivé en troisième position au premier tour de scrutin.

Il représentait les jeunes Cris qui ont élevé leur voix contre la Grande Alliance et s'était également engagé à soutenir les chasseurs, les trappeurs et les artisans dans une économie qui évolue rapidement.

Avec les informations de Jaime Little et de Susan Bell, de CBC