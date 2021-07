La musique autochtone à écouter (et à découvrir) sur une nouvelle application

Un producteur de la Saskatchewan s’est donné pour mission de préserver la musique autochtone grâce à un site Internet et à une application de diffusion en continu. Avec Indigenous Cloud, George Parker compte aussi proposer une plateforme de partage musical bénéficiant autant au public qu'aux artistes.

Métis originaire du hameau de Cando, en Saskatchewan, M. Parker a mené sa carrière sur plus de trois décennies et a produit plus de 150 disques de musique autochtone. Il compte désormais utiliser sa vaste expertise pour archiver la musique autochtone de toute l'Amérique du Nord.

Nous avons vu tellement de bons artistes et de bons albums sortir au fil des ans, puis disparaître, observe-t-il. Ils ont eu leur petit succès pendant un an ou deux, puis ils ont disparu des palmarès.

Au cours des trois dernières années, le producteur a communiqué avec artistes et maisons de disques dans le but de découvrir de la musique autochtone plus ancienne. Cette quête lui a permis de dénicher de véritables pépites d'or sur disques ou même cassettes.

Il s'agit de ramener tout cela à la vie et de le préserver. Sinon, c'est perdu dans le sous-sol de quelqu'un. Ce sera dans le tiroir d'un bureau et personne ne l'entendra plus jamais. Une citation de :George Parker, fondateur de Indigenous Cloud

Sa plateforme mélange genres et générations artistiques. Le chanteur cri du Manitoba Ernest Monias, par exemple, y côtoie le groupe de blues rock Blackstone et la chanteuse crie de la Saskatchewan Wanita Bird.

Chaque culture et chaque groupe linguistique est unique, fait remarquer M. Parker. Ils ont leur propre type de musique, [...] leurs propres chansons.

Indigenous Cloud collabore aussi avec la maison de disques de M. Parker, Parker Entertainment, afin de produire de la nouvelle musique autochtone. Le producteur est actuellement en train de construire un nouveau studio chez lui, à Cando. Il prévoit qu'il sera opérationnel d'ici la fin de l'année.

George Parker sur le chantier de construction de son nouveau studio de musique chez lui à Cando, Saskatchewan Photo : CBC / Don Somers

Un foyer pour la musique

Black Rain, un groupe saskatchewanais de la Première Nation crie Ahtahkakoop, figure parmi les nombreux groupes de rock présentés sur le site Internet et l'application.

C'est cool de voir tous ces groupes, surtout ceux qui sont nos amis et tout le reste. Nous nous entendons tous très bien , se réjouit Jamie Peekeekoot, batteur et chanteur de Black Rain, formation fondée au milieu des années 1990 par des adolescents. Produit par Parker Entertainment, le groupe travaille actuellement sur son cinquième album.

M. Parker conçoit Indigenous Cloud comme un service de diffusion en continu qui se concentre sur les artistes autochtones et partage les bénéfices avec eux. Selon lui, les autres plateformes comme Apple Music et Spotify ne font pas cela, ce que confirme Black Rain.

Je suis vraiment reconnaissant envers George , note Jamie Peekeekoot.

Une affaire de famille

Jeff, le fils de George Parker, est le président de la compagnie et dirige le siège social à Calgary.

Wyatt, son autre fils, s'occupe surtout de la conception graphique de l'entreprise.

George Parker se dit incroyablement fier que ses fils partagent sa passion pour la musique autochtone et espère qu'Indigenous Cloud deviendra un travail à plein temps pour chacun d'entre eux.

Mais il souhaite avant tout que le site apporte de la joie aux Autochtones, surtout après la découverte de centaines de tombes non marquées aux abords des pensionnats.

J'espère que les gens pourront venir sur le site et profiter d'un peu de musique, juste pour les apaiser et les aider à guérir. Une citation de :George Parker, producteur

Je suis juste ici pour donner un peu de plaisir, poursuit-il. Juste pour faire une pause.

Indigenous Cloud vient de terminer une campagne de sociofinancement visant à améliorer le site, tant pour les artistes que pour les utilisateurs, en dépassant l'objectif initial de recueillir 10 000 $.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti, de CBC