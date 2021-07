La communauté de Kitigan Zibi sur les traces archéologiques de ses ancêtres

C’est la première fois que la communauté de Kitigan Zibi est conviée à des fouilles archéologiques , raconte en entrevue Douglas Odjick. Quand on a reçu l’invitation, on s’est tous réunis, le chef, le conseil et tous les membres de la nation, pour en parler et on s’est entendus très rapidement pour l’accepter.

M. Odjick et ses deux compagnons de Kitigan Zibi sont arrivés à Nominingue le 16 juillet dernier pour une semaine de rencontres et de travail avec l’équipe de chercheurs de l’Université Laval. Dans cette petite municipalité, les fouilles archéologiques vont bon train. Elles sont menées ici depuis maintenant quatre ans.

On a eu accès à l’un des sites les plus riches de la région en matière de découvertes , relate-t-il. Depuis 2017, beaucoup d’artéfacts ont été trouvés dans cet endroit dont des vases en céramique. Les archéologues pensent que c’était peut-être un lieu de passage de plus longue durée .

Puits de fouille au Grand lac Nominingue, réunissant archéologues, étudiants et membres de la communauté de Kitigan Zibi. Photo : Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides / Sylvie Constantin

Les artéfacts trouvés confirment que la région a été occupée de façon continue. Les populations autochtones y sont présentes bien avant l’arrivée des compagnies forestières et des colons au XIXe siècle.

Les archéologues nous ont montré comment ils travaillaient, indique M. Odjick. Ils nous ont aussi expliqué pourquoi ils ont choisi de mener leurs recherches sur ce lieu qui longe le lac Nominingue et s’ouvre sur une plaine, un endroit que les tribus nomades avaient jugé probablement idéal pour camper.

Participer à des fouilles uniques avec des archéologues sur notre territoire ancestral, c’est quelque chose de très gros et de très émouvant. Une citation de :Douglas Odjick, membre du conseil de bande de Kitigan Zibi

Les experts doivent rassembler les pièces d’un puzzle, car on ne sait pas toujours d’où peuvent provenir les objets trouvés ici, ajoute M. Odjick. Les échanges peuvent venir d’aussi loin que des Grands Lacs, de la baie d’Hudson, du Labrador ou de plus au sud, de l’Ohio ou de Boston.

Un fragment de pointe de sagaie, datant possiblement de plus de 3000 ans. Outil en pierre probablement utilisé comme tête de projectile pour la chasse. Photo : Les Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides / Sylvie Constantin

De son propre aveu, jamais il n’aurait imaginé ressentir autant de fascination. Il a pu toucher de ses propres mains des pierres taillées, des outils pour la chasse, d’autres pour la coupe de bois. Et vivre l’expérience à ciel ouvert d’une fouille archéologique a été l’occasion pour lui de se plonger plus que jamais dans sa culture et son histoire.

Les anciens peuples présents sur ce territoire sont liés avec la population de Kitigan Zibi , assure-t-il. On sait que ce corridor naturel était un des passages que nos ancêtres fréquentaient. C’était aussi un lieu d’échange et de rencontres.

Bien qu’ils aient été découverts en territoire ancestral, les artéfacts n’appartiennent pas à la communauté de Kitigan Zibi. C’est pourquoi le membre du conseil souhaiterait mettre en place une entente qui permettrait un certain partage.

Ces objets sont aussi une part de notre histoire. On aimerait trouver un moyen pour que le gouvernement du Québec rende disponibles aux Autochtones les objets trouvés en territoire autochtone. Une citation de :Douglas Odjick, membre du conseil de bande de Kitigan Zibi

L'équipe fouillant à la confluence du Grand lac Nominingue et du Ruisseau Jourdain. Photo : Karine Taché

M. Odjick voit sa rencontre avec les archéologues comme le début d’une plus grande collaboration.

Pourquoi pas la construction d’un véritable musée à Kitigan Zibi pour accueillir les artéfacts? suggère-t-il. Notre centre culturel est aujourd’hui trop petit, mais nous espérons qu’on pourra bientôt bâtir un édifice au sein même de notre communauté.

Kitigan Zibi n’a jamais oublié son territoire ancestral, rappelle M. Odjick. Le membre du conseil chargé de l’éducation et du patrimoine raconte d’ailleurs que son arrière-arrière-grand-oncle s’était engagé en 1880 auprès de sa communauté pour la création d’une nouvelle réserve autochtone située à Labelle, à une trentaine de kilomètres seulement des fouilles.

À l’époque, le gouvernement fédéral avait refusé la demande de la Première Nation. Mais aujourd’hui, les gouvernements se doivent de les consulter lorsqu’un projet touche leur territoire traditionnel.

Une collaboration nécessaire

Karine Taché, professeure d’archéologie à l’Université Laval et responsable des recherches à Nominingue, explique être passée par le ministère de la Culture du Québec pour demander l’autorisation de Kitigan Zibi avant de mener les fouilles.

Mme Taché précise que l’implication de la Première Nation, qui s’est faite à l’initiative de l’organisme des Gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides, est un élément crucial puisque les fouilles sont menées en territoire autochtone, historiquement occupé par les Weskarinis, un ancien peuple d'origine anichinabée.

Notre collaboration avec la communauté de Kitigan Zibi permet d’enrichir nos reconstructions du passé. Le passé comme le présent sont faits de relations interpersonnelles et interculturelles. Une citation de :Karine Taché, professeure d’archéologie à l’Université Laval

Les membres de la nation de Kitigan Zibi sont les plus proches descendants connus des Weskarinis , poursuit-elle. Leur histoire n’est pas écrite, c’est donc grâce aux travaux archéologiques et à leurs traditions orales qu’on est capable de perfectionner nos interprétations.

Mme Taché souligne que les Premières Nations ont une relation très proche avec leur territoire.