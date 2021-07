Le taux d'homicide sept fois plus élevé chez les Autochtones

L'étude montre en effet que le taux d'homicide chez les Autochtones du Canada a été sept fois plus élevé que chez les non-Autochtones en 2020.

On dénombre ainsi 10,5 homicides par tranche de 100 000 habitants chez les Autochtones. Chez les non-Autochtones, ce taux s'établit à 1,42 pour 100 000 habitants.

Les corps policiers du pays ont déclaré l'année dernière 201 victimes autochtones sur un total global de 743, soit 27 %. En 2019, sur 687 victimes, 179 étaient autochtones (26 %).

Les données disponibles montrent que 62 % de ces victimes étaient membres d'une Première Nation, 9 % étaient Inuit et 4 % étaient Métis. Pour ces crimes, 24 % des victimes autochtones n'ont été associées à aucun groupe.

Statistique Canada préface cette partie de son rapport en signalant que l'histoire de la colonisation, y compris les pensionnats (dont le dernier a fermé ses portes en 1996), les camps de travail et la réinstallation forcée joue un rôle important dans la surreprésentation des Autochtones au sein du système de justice pénale et dans la population de victimes d'actes criminels .

Les Autochtones font souvent l'objet de marginalisation sociale et institutionnelle, de discrimination, et de diverses formes de traumatisme et de violence, dont le traumatisme intergénérationnel et la violence fondée sur le genre. [...] Ces facteurs jouent un rôle important dans la surreprésentation des Autochtones au sein du système de justice pénale et dans la population de victimes d'actes criminels.

Une citation de :Statistique Canada, dans un rapport