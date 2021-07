Plus de 18 000 foyers supplémentaire auront la haute vitesse d'ici 2022 au Québec

C'est d'ailleurs à Kahnawake, mercredi, que l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, en a fait l'annonce, en compagnie notamment du ministre des Services aux Autochtones du Canada, Marc Miller, et du ministre québécois responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière.

Le branchement de ces 18 200 foyers s’ajoute à celui des 148 000 foyers annoncé par François Legault et Justin Trudeau en mars dernier, ainsi qu'aux 66 000 foyers déjà couverts par d’autres programmes gouvernementaux , a-t-on appris dans un communiqué.

Le financement de 94 millions de dollars servira à soutenir des projets de déploiement d'Internet haute vitesse déjà en marche, a expliqué M. Bélanger.

Les projets concernés par ce financement sont ceux de la Coop de solidarité du Suroît, de la Table d’action en communication et technologies de l’information de la MRC de Coaticook, de First Nation Wireless, de Développement Innovations Haut-Richelieu, d’Xplornet, de Bell, de Cooptel et de l’Association pour la télédistribution et radio la Minerve, ainsi que des MRC d’Antoine-Labelle, d’Argenteuil, d’Autray, de Matawinie et de Montcalm.

Gilles Bélanger est l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La connectivité est le plus grand levier de croissance économique. Mais l'accès Internet haute vitesse va au-delà de la considération économique, c'est une question de vitalité pour nos communautés. Une citation de :Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre François Legault

À Kahnawake, c'est le fournisseur local First Nation Wireless qui est responsable du projet de déploiement d'Internet haute vitesse dans la communauté.

Grâce au financement, on pourra desservir un meilleur Internet à l'ensemble des familles et des entreprises de Kahnawake , a souligné le directeur des opérations Kameron Lahache, présent à la conférence de presse. Ce réseau Internet pour la communauté sera également géré et entretenu par la communauté.

Québec estime qu'il reste encore 18 000 foyers, situés en zones difficiles d'accès et peu peuplées, qui ne sont pas concernés par un projet de branchement à Internet haute vitesse.

Des solutions technologiques sont actuellement à l’étude. La stratégie retenue pour brancher ces foyers sera annoncée ultérieurement , a promis un communiqué.

Ces foyers plus éloignés seront probablement branchés grâce à une technologie par satellite plutôt que par fibre optique, a précisé cependant Gilles Bélanger.

L'accès à Internet dans les communautés autochtones

À quelques minutes de Montréal, des familles de Kahnawake sont peu ou pas desservies par un service Internet de qualité , a déploré Gilles Bélanger.

Au 21e siècle, dans une société moderne comme la nôtre, c'est une aberration , a-t-il ajouté.

Au pays, ce sont 31,3 % des foyers des communautés autochtones qui ont un accès Internet décent contre 85,7 % des foyers canadiens.