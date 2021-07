Vers une première femme grande cheffe de la Nation crie au Québec?

Mme Gull-Masty, 41 ans, a devancé l'actuel grand chef, Abel Bosum, qui a recueilli 29,5 % des voix.

Lors de ce premier tour, où le taux de participation a été de moins de 35 % chez les 13 364 personnes habilitées à voter, le musicien, animateur et militant Pakesso Mukash serait arrivé en troisième position, avec 24 % des suffrages.

Ce décompte a été confirmé, jeudi à midi. Un second tour sera tenu le 29 juillet, mais si l'on se fie aux documents officiels du responsable des élections, il opposera Mandy Gull-Masty à Pakesso Mukash qui n'était arrivé qu'en troisième position.

Cela laisse sous-entendre que le grand chef actuel Abel Bosum se serait retiré. Le grand chef Abel Bosum a concédé la victoire , confirme Robin Pachanos, responsable des élections. Il précise que, si le candidat ayant obtenu le deuxième [...] grand nombre de bulletins de vote se désiste, le candidat arrivé en troisième position peut participer au second tour, s'il accepte .

Cela a à voir avec un principe auquel je crois et qui est l'unité de la Nation crie , a déclaré Abel Bosum à CBC North, ajoutant qu'il apportait son soutien à Gull-Masty. Selon lui, le faible taux de participation, les mesures contre la COVID-19 et la tendance récente des femmes autochtones à briser le plafond de verre peuvent expliquer ce résultat.

Je savais très bien que me rendre au deuxième tour serait plus difficile et créerait très probablement une division dans la Nation crie. Je ne voulais certainement pas laisser un tel héritage.

Une citation de :Abel Bosum